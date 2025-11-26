Richard Gere promueve una campaña en favor de las viviendas para jóvenes en España

El actor estadounidense Richard Gere y su mujer, la activista Alejandra Gere, han formado parte del documental Lo que nadie quiere ver, una producción impulsada por la ONG Hogar Sí, en el que entrevistan a personas sin hogar en España, a quienes ponen voz al difundir sus historias.

“Se necesitan alianzas con los bancos. Hace muchos años intentamos establecer eso, que los bancos tuvieran el control de gran parte de la vivienda. Tendría que haber alianzas entre el Gobierno, los bancos y la vivienda... Pero tiene que ser todos trabajando juntos. Por ejemplo, los bancos podrían obtener algún tipo de exención del Gobierno, ofrecer precios asequibles tanto a los jóvenes como a las personas sin hogar...” propone el actor al hilo de la crisis actual de vivienda que sufre España.

En ese sentido, Alejandra Gere ha precisado que se trata de un problema de la sociedad que no es tan “lejano” y ha alertado de que puede ocurrirle a cualquier persona. “Estábamos hablando de Pepe, que con 63 años acabó en la calle. ¿Por qué acabó en la calle? Pues a raíz del covid se quedó sin trabajo, tenía dos o tres trabajos y se quedó sin nada, no pudo pagar su apartamento. Un horror, una tragedia tras tragedia y se vio abocado a la calle”, pone de ejemplo la esposa española de Gere.

“El sinhogarismo no define a la persona sin hogar, nos define a nosotros como sociedad”, ha añadido la empresaria.

Ambos han recordado las demandas del sector audiovisual en la pasada edición de los Premios Goya, celebrada en Granada, que se centraron, entre otras reivindicaciones, en la situación de los jóvenes y la vivienda.

“Capacidad para restablecer sueños”: Richard Gere ha incidido en el hecho de que las cinco personas entrevistadas en el corto comparten el deseo y la capacidad de salir adelante y recuperar sus vidas - “Tenían esperanza, tuvieron la buena fortuna, el karma de entrar en contacto con Hogar Sí, que tiene la energía para ayudarlos y la capacidad para hacerlo”, ha explicado el actor.