¿Qué le pasa a Ricky Martin en la cara?

Ricky Martin se encuentra de gira por Estados Unidos junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra. Es por ello que el cantante, de 49 años, apareció con Iglesias en una entrevista que se ha convertido en viral no por asuntos musicales, ni por lo que dijeron ninguno de los artistas, sino por la transformación física que se observa en el puertorriqueño, presumiblemente después de alguna operación de cirugía estética.

El cantante apareció con la cara visiblemente diferente, y su nueva imagen se ha difundido rápidamente. Algunos se han fijado en su rostro más hinchado, algo que se nota mucho más en la zona de los ojos. Todo apunta a un retoque mal hecho que ha provocado que cambie su expresión totalmente, lo que le ha convertido en carne de memes en las redes sociales.

Ricky Martin se convirtió en el galán de 60 años pic.twitter.com/0xk719AC4m — Santy (@cyberfunk77) September 27, 2021

La mamá de Ricky Martin levantándolo de la siesta pic.twitter.com/BWN4b5iCch — Isoca Enflatulenciada🍿 (@IsocaGarcia) September 27, 2021

Algunos le han comparado a Zac Efron, de 33 años, quien el pasado mayo y tras pasar por quirófano, mostró su nueva cara y muchos le acusaron de "estropear un Picasso".

Ricky Martin fue a la misma clínica que Zac Efron??? pic.twitter.com/g6RL9NBS5F — La apocalipsis existe... 🌈💛 (@TrollaLiberal) September 27, 2021

La top model Linda Evangelista, de 56 años, también ha reconocido hace unas semanas que una operación de estética llamada CoolSculpting de Zeltiq la ha desfigurado de por vida. "Aumentó mis células grasas (en la papada) en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'", contó la propia Evangelista en su perfil de redes.

El caso de Ricky Martin parece ser similar. Hasta tal punto se le ve diferente (para peor) que algunos internautas se han mofado del intérprete de Livin la vida loca comparándolo con Mickey Rourke.