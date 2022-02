Rigoberta Bandini, una 'mamma' además de artista

Rigoberta Bandini o, lo que es lo mismo, Paula Ribó González, ha revolucionado el Benidorm Fest y caldeado el ambiente previo a Eurovisión aunque no haya ganado. El tema que interpretó, Ay mama, acumula más de tres millones de escuchas en Spotify, casi dos millones de visualizaciones en YouTube, y ya se ha convertido en un himno al feminismo y la maternidad. Pocos conocen la vida personal de esta barcelonesa de 31 años que, de hecho, tiene la experiencia de la maternidad muy reciente porque tiene un hijo de un añito, Nico, un bebé muy simpático y fruto de su relación con Esteban Navarro, integrante del conocido dúo cómico Vengamonjas.

Aunque muchos la hayan descubierto tras su participación en el Benidorm Fest, Bandini es artista desde hace dos décadas. Estudió teatro en el Instituto del Teatro de Barcelona y es actriz de doblaje y de teatro. Cuando era una niña puso voz al personaje Caillou y ha doblado a actrices como Emma Stone, Anna Kendrick, Rachael Hurd-Wood, Emma Roberts o Dakota Fanning, a la que ha doblado en hasta 13 ocasiones desde la película Yo soy Sam en 2001. También ha puesto su voz a la hermana de esta, Elle Fanning, en tres películas. A lo largo de su extensa carrera, ha doblado a diversos personajes en largometrajes de animación como El viaje de Chihiro, Brave y Frozen, y más recientemente, ha doblado a la loba Porsha en Canta 2.

En 2010 fundó con Paula Malia y Bàrbara Mestanza el grupo musical The Mamzelles. Publicaron dos discos, editados por Discmedi Blau: Que se desnude otra, en 2012, y Totem en 2014. Antes de Rigoberta Bandini, también estuvo en otro grupo llamado The Kardoshian.

En 2019 lanzó su carrera como cantante en solitario bajo el nombre Rigoberta Bandini. Cuando saltó verdaderamente a la fama fue en 2020 con In Spain we call it soledad, una canción que ha resultado ser todo un éxito. Se hizo viral en Spotify, acumulando más de 200.000 escuchas mensuales.

En 2021, la cantante y compositora lanzó Perra, su séptimo single en solitario, que también se ha convertido en un hit. También el pasado verano, su canción A ver qué pasa, puso la música al anuncio publicitario de una popular marca de cerveza.

Además Ribó fue incluida en la lista de los 100 españoles más creativos de Forbes dentro de la categoría de arte, junto a la pintora Laura Cano, la poetisa Elvira Sastre o la fotógrafa Carlota Guerrero, entre otros perfiles.

El tema que defendió en el Beniform Fest, Ay mama, lo compuso junto a su pareja, Esteban Navarro Dordal, y Stefano Maccarrone hace ocho años, cuando ella tenía 23 y todavía faltaba mucho para que se convirtiera en madre. Lo hizo, según ha explicado ella misma, "como un homenaje a la feminidad", reconociendo que no lo considera "un tema escrito por y para las madres". La cantante catalana denuncia que en pleno siglo XXI todavía hay censura con el cuerpo femenino, sobre todo en las redes, como ocurre en Instagram por ejemplo. Para Bandini, Ay mamá "trasciende la maternidad y habla de nuestro poder como mujeres". Por eso dice que esta canción "más allá de Benidorm o Eurovisión, me conecta con una fuerza preciosa".