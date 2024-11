Risto Mejide y Grecia Castta: primer posado oficial como pareja

Risto Mejide y Grecia Castta han hecho oficial su relación. Tras ser pillados por la revista Semana a finales de octubre en actitud cómplice y cariñosa por las calles de Madrid, el presentador de Todo es mentira y la actriz han acudido juntos a la gala de los Premios Antena de Oro 2024. Después de una relación de idas y venidas con Natalia Almarcha, Risto vuelve a estar ilusionado con Grecia Castta, 21 años menor que él.

La pareja ha llegado al evento de la mano y luciendo sus mejores galas. El presentador de Mediaset no ha querido entrar en cuestiones personales. “¡Qué pesados sois! Es que no voy a hablar de mi vida personal. No lo he hecho cuando estaba soltero, no lo voy a hacer ahora que no lo estoy”, ha contestado con una sonrisa en el rostro.

La pareja ha demostrado que entre ambos existe mucha complicidad. / GTRES

Los medios han insistido con sus preguntas para obtener alguna respuesta concreta del publicista. Ante la pregunta: “¿Podemos decir que contento y feliz?”, Risto ha sido muy directo: “Ya lo has dicho tú”, ha sido su respuesta.

Los periodistas han acompañado a la pareja hacia el photocall, momento en el que una de las reporteras se ha caído al suelo de manera accidental. “¿Te has hecho daño? ¡Madre mía! Os pagan poco”, ha comentado el presentador de Demos: El gran sondeo.

Por su parte, Grecia Castta ha hablado por primera vez tras su primera aparición pública con Risto. Tras ser preguntada por su vínculo con el publicista, la actriz ha reconocido que “muy bien”, sin dar más explicaciones. Por lo tanto, parece que ambos están muy ilusionados ante los primeros pasos de su incipiente romance.