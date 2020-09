Roberto Leal vuelve al cole de 'Pasapalabra'

Roberto Leal ha confirmado este viernes en sus redes que se acaba de reincorporar a las grabaciones de Pasapalabra, tras pasar el covid-19 con síntomas levas y la correspondiente cuarentena. Completamente curado, ha hecho este anuncio con una foto a la entrada de los estudios de Antena 3 en Madrid.

"¡Vuelta al cole! ¡Muchísimas gracias a todos por el cariño recibido!", ha manifestado el presentador en Twitter e Instagram, junto a una imagen frente a las instalaciones de Atresmedia, donde se graba el popular concurso que pasó de emitirse en Telecinco a Antena 3.

El pasado 31 de agosto, el periodista sevillano informaba de que había dado positivo por coronavirus tras realizarse una prueba después de las vacaciones. Por ello se confinó en su casa, con su mujer y su hija, a la espera de recuperarse.

A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @PasapalabraA3 sigue on fire.