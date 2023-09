El rocambolesco primer encuentro de María Teresa Campos con el amor de su vida

La propia María Teresa Campos admitió que el arquitecto vasco Félix Arechabaleta fue el gran amor de su vida. Fueron 14 años de relación en el esplendor profesional de la entonces reina matinal, que había dado el paso de TVE a ser la profesional mejor pagada en la televisión de nuestro país con su fichaje por Telecinco. Era la figura mediática más influyente de España cuando no se utilizaba ese término con la frecuencia de ahora. A partir de 1996, con el salto a una cadena privada, Campos volaría aún más alto. Y a su lado, su gran amor. Un amor en tiempos de madurez.

La recientemente fallecida periodista estuvo casada durante más de veinte años con el padre de sus hijas, José María Borrego, compañero de la radio en Málaga y que era director de Radio Nacional en la Costa del Sol cuando Campos encontraba su gran oportunidad en Madrid. Llevaban años distanciados y Borrego se quitó la vida en 1984 meses antes del primer programa propio que tuvo María Teresa en TVE, La Tarde.

El proyecto que finalmente le abrió la puertas al éxito televisivo a María Teresa sería en la radio, tras no tener suerte en su primera incursión en la pantalla.

Junto a una joven periodista recién llegada a RTVE, Patricia Ballestero, formó el duelo dialéctico Apueste por una en Radiocadena Española. Cada tarde ambas se enfrentaban en temas diversos. Estaba bien pensado en ese contexto a mediados de los 80: la joven era defensora de las ideas conservadoras, una 'joven de derechas', y la veterana era la que argumentaba con tesis progresistas, una 'señora mayor' de izquierda, testaruda y con principios. Al final de la emisión los oyentes decidían con su voto con quién estaban más de acuerdo. ¿Quién ganaba la mayor parte de las ocasiones en aquel programa en la España felipista? Exacto.

El origen de mi admiración por María Teresa Campos empieza en el programa “Por la mañana”, de Jesús Hermida. Ahí hacía una versión televisiva del “Apueste por una” de Radio Cadena. Y siempre opinaba igual que ella. pic.twitter.com/LZnhijzgZL — Sr. Paco Tomás 🏳️‍🌈🔻 (@Srpacotomas) September 5, 2023

El éxito de Apueste por una llevó a ambas a recorrer el país. El público quería asistir a esos encendidos debates cuando las tertulias de ahora no existían en antena. Una noche en la que la pareja de periodistas volvía a Madrid tuvieron un percance con el coche. María Teresa y su compañera se vieron tiradas en la carretera a la altura de Chinchilla, en Albacete. No paraba nadie a auxiliarlas y no había móviles.

Pero sí hubo un conductor que se prestó a llevarlas a un lugar con teléfono y pedir una grúa. Ese voluntario era Félix Arechabaleta con el que María Teresa Campos mantendría en principio una sincera amistad.

La pareja de Apueste por una pasó a las mañanas de TVE, al primer matinal, Por la mañana, con Jesús Hermida, en 1987. El onubense estaba encantado con estas porfías diarias y finalmente ambas recalarían en el equipo. Campos, que era con diferencia la más veterana, se convirtió en el relevo de Hermida cuando dejó su posterior espacio vespertino, A mi manera, en 1990. Y a partir de ahí, el estrellato para la malagueña.

Y de la amistad pasó al amor con Arechabaleta que durante años fue una presencia discreta a su lado, en un segundo plano y ganándose el cariño de Terelu Campos y de Carmen Borrego que lo llegaron a considerar un segundo padre.

La relación de María Teresa con el amor de su vida se deterioró en los últimos años. En el cambio de Telecinco por Antena 3, que fue el punto de declive de la malagueña, en 2004, la pareja se distanció. El arquitecto murió en 2006 de un infarto, dejando a las Campos desoladas.

La última relación sólida que tuvo María Teresa fue con Bigote Arrocet, tras haber enviudado éste. Fueron cinco años en esta ocasión. Edmundo y la malagueña fueron 'novios' de 2014 a 2019 y la relación acabó con mucho ruido y una extraña desaparición por parte del chileno. Sin duda, Arechabaleta fue el gran amor de la recordada presentadora.

