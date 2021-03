El abogado de Antonio David Flores aclaró este martes en El programa de Ana Rosa cuál es la reacción de su cliente y las medidas que adoptará tras las duras acusaciones de Rocío Carrasco en el documental Rocío: Contar la verdad para seguir viva, emitido por Telecinco. El letrado manifestó que "Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que redacta hechos de hace 25 años (...) y la Justicia decide dos veces que no hay indicios de criminalidad".

La reacción de Antonio David a través de su abogado será a golpe de denuncia. El letrado advierte a los creadores de la serie documetnal que "denunciaremos al responsable que facilitó información sesgada". Precisamente en este último punto, Hernández hace hincapié: "Los autores del documental han engañado a la opinión pública. El reportaje es una declaración de Rocío Carrasco guionizada, nada que ver con lo dicho ante el juez. La serie omite los documentos judiciales".

El abogado del ex guardia civil aseguró que ahora su cliente "no tiene voz, no puede trabajar y no puede defenderse" y aseguró que se habían "suprimido" partes del informe sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco, razón por la que están decididos a interponer las acciones legales que consideren oportunas. Hernández confía en que no se reabrirá el caso de malos tratos contra su cliente ya que "se necesitan nuevas pruebas" y, según su versión, la hija de Rocío Jurado no ha aportado nada nuevo.