Las dos nuevas entregas del documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva no ha defraudado. Ha sido más crudo, más desgarrador y más polémico que el domingo anterior si cabe. En cuanto a audiencia siguió arrasando, aunque perdió seguimiento. Firmó un 27,4% y 3.150.000 espectadores, es decir, 637.000 seguidores y 5,8 puntos menos que hace una semana. La expectación no fue la misma, de ahí que esto permitiera a Mi hija, la serie de Antena 3, recuperar 1,5 puntos. Pese a todo, sigue muy lejos del espacio de Telecinco.

Rocío Carrasco narró el domingo el peor episodio de violencia que, según su versión, vivió durante su matrimonio con Antonio David Flores. Una agresión que ocurrió cuando estaba embarazada de su segundo hijo, David. "Me cogió en volandas del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana y la barriga me daba en el borde. En ese momento gire la cabeza como pude y le digo: 'procura que cuando llegue abajo me haya matado'. En ese momento tomó conciencia de lo que estaba haciendo y me soltó rápidamente", relató la hija de Rocío Jurado con la voz entrecortada.

Rocío relata un segundo embarazo en el que la situación le superó debido a las infidelidades de él y la tensa situación entre ambos: "Me pasaba el día llorando y con ataques de ansiedad". Y su estado empeoró cuando cuando creyó estar a punto de perder al bebé. "Hacía mucho calor y me duché. De repente vi el agua correr con sangre. Pensé que el niño lo iba a perder", recuerda. El ginecólogo al que acudió de urgencia la tranquilizó asegurando que su embarazo continuaba, aunque debía guardar reposo absoluto y relajarse, algo difícil teniendo en cuenta los continuos enfrentamientos con Antonio David (quien continuamente le reprochaba que estaba "loca", y que "el embarazo le estaba afectado a la cabeza") y los problemas en su relación.

Como la pareja vivía en una casa muy grande, era difícil que su madre y el marido de ésta, José Ortega Cano, se enteraran de las discusiones y los violentos episodios que vivían la pareja en la planta de arriba. Sin embargo, Rocío relata un día en que Rocío Jurado escuchó que Antonio David le decía: "te vas a cagar". "Subió las escaleras rápidamente como un caballo y le reprochó que 'qué estaba haciendo'. Pero él se volvió y le dijo: 'Tú te callas, tú no conoces a Antonio David Flores'. Y la acojonó. Se dio la vuelta y se fue". Un episodio que pone de manifiesto que Jurado conocía la complicadísima situación que estaba viviendo su hija pero, según Rociíto, temía tanto a que se fuera a la prensa a contarlo todo, que "se calló".

A pesar del desgarrador relato y de los primeros momentos de apoyo de importantes personalidades, la opinión pública se divide ahora entre mostrar su respaldo a la "verdad" de Rocío Carrasco o, por el contrario, pensar que puede tratarse todo de un "guion" aprendido y una puesta en escena llamativa.

La traición de Chayo y Amador

Carrasco también ha puesto nombre a una de las presuntas 'amigas' con las que Antonio David le fue infiel. Se llama Sonsoles y, para más inrri, era -por aquel entonces al menos- amiga de Chayo Mohedano, su prima. "Luego me enteré de que lo sabía todo el pueblo, lo sabía todo el mundo, menos yo hasta que lo vi", subraya. Lo que podría explicar que Rocío se distanciara de su prima desde aquel momento.

También aludió en la última entrega a su tío Amador, con el que no tiene relación, y aporta algunos de los posibles motivos de ello. El principio del fin fue que vendió la exclusiva de su luna de miel con Antonio David a la prensa del corazón. "A mi madre se lo digo de soslayo y con él (Amador) tengo una conversación y lo corroboro con una persona de la revista". Desde ese momento, la relación con su tío cambió: "Tengo una conversación que no termina muy bien porque él quería ser mi representante y llego a la conclusión de que no voy a trabajar con él porque eso no lo quiero".