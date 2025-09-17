Rocío Flores y Terelu, el enfrentamiento mediático vuelve a Telecinco ¿qué ha sucedido entre ellas?

La tensión entre Terelu Campos y Rocío Flores viene de lejos y se coloca en primer plano de nuevo en Telecinco y, de paso, en las portadas de las revistas de esta semana.

El conflicto entre ambas, pese a su distancia de edad y de generación, late desde las denuncias de Rocío Carrasco (madre de Rocío Flores y de la que no tuvo su custodia) y Antonio David Flores (el padre de la nieta de Rocío Jurado, enfrentado con su ex mujer tras denuncias de malos tratos). Terelu, amiga íntima de Rocío Carrasco, ha defendido públicamente la versión de los hechos de ella sobre los malos tratos. Fue su mayor defensora tras el estreno del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva en 2021, donde Carrasco expuso sus agravios contra su exmarido y sus hijos, que fueron criados por él.

Rocío Flores, que rompió relaciones con su madre hace años, ha criticado a Terelu por manipular sus palabras y por no apoyar realmente a su familia en momentos difíciles, como los problemas de salud de su hermano David.

Terelu Campos es la protagonista de la portada de la revista 'Lecturas' con su tradicional posado en bañador. / MEDIASET

Esta enemistad se ha manifestado en declaraciones cruzadas en programas de Telecinco, donde Terelu ha recordado supuestos encuentros familiares con Rocío de niña, algo que esta niega rotundamente. No conoce a Terelu, ha sido su crítica más despectiva.

El punto álgido de este recuperado enfrentamiento sucedió tras la emisión del pasado ¡De Viernes!, en Telecinco, donde Flores reapareció así en la cadena donde era contertulia y donde participó, entre otros formatos, en Supervivientes, tras casi tres años de ausencia.

Inicialmente, Rocío había vetado la presencia de Terelu en la entrevista, pero finalmente accedió, lo que derivó en un cara a cara cargado de reproches. Todo comenzó con una pregunta de Terelu sobre el recuerdo de la abuela Rocío Jurado en David, a lo que Rocío respondió tajante: "Me sorprende porque no te he visto en mi vida, te he visto tres veces". Terelu insistió en que habían coincidido en celebraciones familiares cuando Rocío era pequeña, pero esta lo desmintió, acusándola de no haber mostrado un cariño real hacia su hermano durante sus "peores años", y cuestionando si Terelu lo conocía de verdad, ya que "si lo hubieras llamado, te hubiera cogido el teléfono".

El intercambio se endureció cuando Rocío defendió a su padre, afirmando que "nunca ha hablado mal de sus hijos, a diferencia de mi madre", y acusó a Terelu de malinterpretar sus declaraciones. Terelu, visiblemente molesta con la interlocutora, replicó que no había tenido "facilidad" para contactar con David y que su relación con él era más cercana que con Rocío. El público aplaudió varias respuestas de Rocío, lo que irritó a Terelu, quien se quejó de la parcialidad. Tras el programa, el enfrentamiento generó reacciones divididas: aliados de Rocío como Olga Moreno la respaldaron, señalando que Terelu apenas la había visto, mientras que Terelu optó por la discreción.

El duelo entre ambas promete una escalada de reproches en los programas de Telecinco en semanas venideras.