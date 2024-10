Rodri Hernández, así es la vida personal del segundo Balón de Oro español

El Balón de Oro más polémico de los últimos años ha encumbrado la figura de Rodri Hernández. El centrocampista del Manchester City y de la selección nacional se ha convertido en el segundo futbolista español que se hace con el prestigioso galardón, tras Luis Suárez después de 64 años de sequía. El futbolista madrileño, MVP de la pasada Eurocopa, responde a un perfil bajo en el ámbito personal y no tiene cuenta en Instagram, un detalle que llama enormemente la atención.

En el plano deportivo, Rodri es el jugador franquicia de la selección española y uno de los grandes baluartes del todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola. El equipo inglés desembolsó los 70 millones de euros de su cláusula para sacarlo del Atlético de Madrid en 2019, tan solo un año después de su llegada al conjunto colchonero procedente del Villarreal.

Rodri es una persona con inquietudes. El jugador ha estudiado la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Estuvo matriculado en la Universidad Jaime I y cada vez que podía viajaba de Mánchester a Castellón para realizar los exámenes.

Laura Iglesias es el gran apoyo de Rodri, tanto en el plano personal como en el profesional. / EFE

El centrocampista del Manchester City siempre ha contado con el apoyo de su novia, Laura Iglesias, con la que lleva ocho años saliendo, tal y como recalcó en su discurso de la gala del Balón de Oro. Ambos se conocieron en la residencia de la universidad. Laura, que vive a caballo entre Castellón y Mánchester, ejerce como médica. A diferencia de su novio, ella cuenta con redes sociales, aunque su cuenta es privada porque prefiere no exponer detalles acerca de su vida personal.

El futbolista del Manchester City junto a sus padres, Antonio y Elena. / EFE

Rodri se ha criado en el seno de una familia discreta y acomodada. Su padre, Antonio, es ingeniero de profesión. Llegó desde la localidad leonesa de La Bañeza a Madrid para trabajar, precisamente en la capital de España nació Rodri. Por su parte, Elena, la madre del futbolista, es directora de marketing. El flamante Balón de Oro tiene dos hermanos: Gonzalo y Álvaro. Gonzalo, al que también se le da bien jugar al fútbol, estudia en Estados Unidos, mientras que Álvaro, el benjamín de la familia, reside en Mánchester también por motivos académicos.

El MVP de la Eurocopa no es un futbolista al uso. Le gusta la lectura, el pádel, el golf y llevar una vida tranquila y saludable. Rodri prefiere mantenerse en un segundo plano y vivir sin grandes lujos. Ya en alguna ocasión ha desvelado que “no le gusta la fama y que no quiere proyectar una imagen extravagante”.

Rodri y Laura celebran la conquista de la pasada Eurocopa de Fútbol de Alemania. / REUTERS

Su primer coche fue un Opel Corsa. “Al principio iba en mi bicicleta hasta el entrenamiento. Luego, me saqué el carnet y le dije a mi padre: ‘Tengo 3.000 euros para comprarme un coche. A ver qué me encuentras’. Me llamó al día siguiente y me dijo: ‘Bueno, encontré uno. Esta anciana lo está vendiendo. Quiere 4.000 euros, pero tiene un ordenador dentro’. Me trae el coche y es un Opel Corsa. Me subo al coche y la pantalla del ordenador mide unos 8 centímetros. Podías tocarla para encender la radio y ya estaba. Me quedé asombrado. Mis compañeros de equipo se burlaban de mí”, dijo en una entrevista a The Players Tribune.