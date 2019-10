Rosalía, reina indiscutible de las portadas

Rosalía está arrasando. La cantante, que acaba de cumplir 26 años el pasado 25 de septiembre, ocupa este mes las portadas del prestigioso suplemento de The New York Times y de la famosa revista musical Billboard. La artista se ha convertido ya en la obsesión de las listas de venta de medio mundo, influencer capaz de trasladar el espíritu de la ropa de barrio a la alfombra roja, y máquina de hacer premios nacionales e internacionales. De ahí que ahora haya dado el salto a los medios estadounidenses, y por partida doble.

El suplemento del New York Times la califica de "megaestrella", recoge declaraciones de gente próxima a ella y publica también una entrevista exclusiva, a lo que la cantante es poco dada habitualmente. "El increíble viaje de Rosalía: de cantante de flamenco a superestrella"; así se titula el reportaje, que vuelve a enumerar algunos de los logros de la intérprete cuyo videoclip Malamente rebasa por mucho las visualizaciones del Bad guy de Billie Eilish (la otra artista de moda del momento), el Thank u, next de Ariana Grande, o You need to calm down de Taylor Swift, estas dos últimas, dos de las estadounidenses con más fans en su país.

Además, la publicación hace un repaso por la vida y trayectoria de la barcelonesa, incluyendo sus declaraciones. Entre los datos más curiosos que descubren, figura el hecho de que no haya tenido padrinos: "He empezado de cero", reconoce. En todo caso, Juanes la vio tocar en un teatro y se interesó por su carrera cuando ni siquiera tenía discográfica.

Además, la familia de Rosalía se estableció en Sant Esteve Sesrovires atraída por el empleo creado por la fábrica Seat abierta en dicha ciudad. El reportaje desvela que su madre "era ejecutiva de una compañía local que renunció a su empleo para convertirse en su mánager". La hermana de Rosalía, Pilar, estudió Historia del Arte y hoy hace las funciones de estilista y consultora creativa de su hermana. Ambas la han acompañado en su última gira.

Su profesor, José Miguel Vizcaya (Chiqui de la Línea) sostiene que Rosalía tiene "un oído perfecto" y ello hacía que canciones que otro estudiante aprendería en un mes, supusiera para ella solo una semana. "Todavía no se ha visto todo lo que Rosalía puede cantando flamenco puro", afirma.

En Billboard, por otro lado, relatan que con 16 años, perdió la voz y se sometió a una operación de cuerdas vocales. "Durante todo un año estuve en rehabilitación, sólo escuchando música", cuenta ella. "Por qué todo el mundo apuesta a Rosalía, la estrella del flamenco que nadie vio venir", titulan. Logros que con seguridad se traducirán el próximo 14 de noviembre en premios en la vigésima edición de los Grammy latinos, a los que Rosalía está nominada en cinco categorías.