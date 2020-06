Nuevo bulo, paparrucha, fake, como lo quieran llamar, en esta ocasión con el youtuber El Rubius como diana de los disparos. Comenzó a circular por redes sociales, whatsapp, submundos varios, un vídeo de corte pornográfico en el que aparecía el que todo parecía indicar que era Rubén Doblas Gundersen, esto es, el popularmente conocido como El Rubius.

El de Mijas tuvo que salir a desmentir, no sin la sorna y el humor que le caracteriza, que el del vídeo porno no era él: "Lamento informaros de que el vídeo casero del que habláis es falso. Yo no duraría tanto en la cama".

El vídeo no es nuevo y lleva ya circulando un tiempo por internet, pero ha sido ahora cuando ha entrado en redes sociales y se han comentado a vertir todo tipo de informaciones y opiniones falsas que han acabado de liar el asunto aún más. El vídeo procede de una cuenta falsa que ha suplantado la identidad del famoso youtuber en el celebérrimo canal Pornhub.

Este tipo de bulos reflotan de cuando en cuando, y pueden tener o ningún éxito o éxito abrumador como ha sido el caso.