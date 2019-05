Después de ocho años, el príncipe Manuel Filiberto de Saboya vuelve a batallar contra la grave enfermedad que le obligó a entrar en quirófano en 2011 en Ginebra. Ese año quiso llevar en secreto que padecía cáncer debido a un tumor en el tabique nasal; sin embargo, esta vez ha querido ser claro y sincero con sus seguidores.

Manuel Filiberto de Saboya ha publicado en su Instagram una foto en la que aparece su brazo con una pulsera identificativa del hospital donde ha vuelto a ser intervenido junto a un texto en el que explica lo que le está ocurriendo estos días: "No es mi costumbre, pero para evitar especulaciones... Hoy hago frente a los mismos problemas que tuve hace algunos años y que no quiero nombrar. Todo saldrá bien. Tengo moral y confianza".

Tal y como reveló en la revista Dive e Donna una vez pasada su enfermedad, todo comenzó de forma muy repentina: "Un día me encontré sin voz y mi mujer, Clotilde, me dijo que fuera a consultar con un médico. Me diagnosticaron un tumor en el tabique nasal y me hicieron una operación muy radical. Me extirparon tres cuartas partes del cartílago y parte del hueso nasal".

Aunque ha sido un duro golpe para el príncipe y su familia, Manuel Filiberto se muestra confiado en su recuperación y optimista en esta dura batalla que le ha tocado volver a vivir a sus 46 años de edad. Con el apoyo de su mujer, la actriz francesa Clotilde Courau, y de sus dos hijas, Victoria y Luisa, el aspirante al trono italiano lucha para salir de nuevo de esta grave enfermedad, como ya lo hizo en su día.