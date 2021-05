¿Salto a la política de Belén Esteban?

Belén Esteban, la princesa del pueblo, es una de las famosas de la televisión con más seguidores y que más simpatías genera desde hace muchos años. Su paso en diferentes espacios de Telecinco, su casa sempiterna la ha hecho una cara muy conocida entre el pueblo español.

Esteban ha hablado para El Mundo con motivo del lanzamiento de sus productos Sabores de la Esteban. Su gazpacho y su salmorejo se convirtieron en top de ventas en las cadenas en las que empezaron a comercializarse, lo que prueba el amor hacia su persona de sus seguidores: genera confianza.

La tertuliana de Mediaset ha sido cuestionada sobre un rumor que de cuando en cuando reaparece: su posible salto de la televisión a la política. En este sentido el periodista le pregunta sin titubear: "Hay quien dice que si entrara en política, arrasaría. ¿Le gusta la política?".

La respuesta ha sido contudente por parte de Esteban: "Es algo muy difícil, Hay que estar muy bien preparado y yo no me veo ahora mismo".

En la entrevista reconoce que es lo que es hoy en día en un "95%" gracias a la televisión. La colaboradora de Sálvame, entre otros programas, ha explicado y confirmado que tiene una oferta de Carlos Herrera para colaborar en su programa de la Cadena Cope.

Esteban no descarta aceptar la oferta: "Sí, voy a ir a ver a Carlos, claro. No lo descarto, me encantaría colaborar con él".

En junio de 2020 el famoso locutor expresó públicamente que estaría encantado de tenerla como colaboradora de su programa.