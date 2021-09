¿Quién es Samantha Hudson?

Samantha Hudson, la segunda expulsada de MasterChef Celebrity 6, es una extensión de una persona llamada de nacimiento Iván González Ranedo, un joven mallorquín de 21 años, responsable de esta performance viviente que de manera espontánea y sin dar explicaciones ha emergido del panorama undergound.

Empezó mal en el primer reto, no destacó durante la prueba grupal, y finalmente se convirtió en la peor de todos en el reto de eliminación frente a Eduardo Navarrete, salvado por los pelos. Los delantales negros debían replicar una laboriosa receta creada por los tres últimos campeones del formato en la versión de anónimos: Aleix Puig (MasterChef 7), Ana Iglesias (MCh. 8) y Arnau París (MCh. 9). Una liebre a la royal con aire de cacao, y todo ello a la par que descubrían los ingredientes y el proceso a través de un libro que incluía los códigos QR desordenados.

Durante la cata le llovieron las críticas: "El plato es infumable y tiene todos los defectos que podría tener", le dijo Pepe Rodríguez. A la carne le faltaba cocción y daba hasta "pereza comerla", subrayó. "Esto es un reflejo de la actitud que tienes contigo misma y que nos quieres mostrar. Esto es una mamarrachada", añadió Jordi Cruz, que de paso le afeó su comportamiento derrotista en el concurso.

Cantante, actriz y activista del colectivo LGBT, Samantha Hudson nació como una inocente tarea de instituto, pero se ha convertido en un ambicioso proyecto musical que juega con los paradigmas del género, el sexo y la libertad de expresión.

No canta, no baila y tampoco cocina, como ella misma sostiene, pero eso no es problema para esta transexual que se define a sí misma como 'la Reina de los Bajos Fondos'. Se dio a conocer en 2015 (cuando tan sólo tenía 16 años) tras la publicación de su primer sencillo, Maricón. El videoclip lo grabó como un proyecto para una asignatura de Cultura audiovisual. Al hacerlo público en YouTube generó aprobación y rechazo a partes iguales entre la audiencia.

Pero Samantha también ha hecho cine y series. Una de las más recientes es su participación en la serie Veneno, de Atresplayer. También tuvo un papel en Rainbow, una película de Netflix dirigida por Paco León, además de hacer de sí misma en la película documental Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer.

Como buena influencer, también ha hecho sus pinitos en la moda, de hecho desfilando para uno de sus ex compañeros de MasterChef y con quien se las vio en la final: Eduardo Navarrete.

"Yo no quiero tener talento, quiero ser una mediocre", era la frase con la que dejaba la noche del lunes el concurso, haciendo gala de la ironía que la caracteriza. Un sarcasmo que, precisamente, es el que ha conquistado a sus más de 180.000 seguidores en redes sociales, muchos de los cuales han expresado su protesta por su expulsión de MasterChef, que califican de "injusta" y exigen su inmediata repesca.

"Cocinera no sé, pero majísima y estupenda sí soy". Hoy despedimos a @badbixsamantha de las cocinas de #MCCelebrity. ¡Gracias por formar parte de esta aventura, eres increíble! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/BQgOpn9HKu — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

el índice de audiencia las próximas semanas después de irse Samantha #MCCelebrity pic.twitter.com/D8SM71MaXU — andrea (@anexsuigeneris) September 20, 2021

0 coñas que estoy llorando con la expulsión de samantha en #MasterChefCelebrity — itscastlee (@itscastlee) September 20, 2021