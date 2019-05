La firma Andrés Sardá continúa la conquista de los veranos en Ibiza lanzando, por segundo año consecutivo, un modelo de bikini en colaboración con el hotel Ushuaïa Ibiza Beach, centro neurálgico y escenario de la vida estival de la isla. Una edición limitada que presentarán en la Fashion Week ibicenca el próximo día 30, cuyo diseño parte de la colección más vibrante y geométrica de la firma, Musha.

En color negro y fabricado en Lycra Xtra Life, tejido de última generación, mayor calidad y duración, este exclusivo dos piezas destaca en la parte superior por sus copas triangulares decoradas con bandas de tricot trenzadas y cristales Swarovski aplicados a mano que, en la parte inferior, se cruzan en forma de uve, aportando un toque lujoso y sensual al modelo. Diseño único que se inspira en el contraste de caracteres y en la mezcla de sensaciones que, para Nuria Sardá, conforman el encanto y la esencia de la isla pitiusa: la seducción de la noche, la mística del sol, el brillo del mar y el intrigante ritmo de la música. El conjunto, según la directora creativa de la firma, "combina calidad, belleza, tecnología y artesanía en una prenda que es mínima, pero destaca entre todas las demás".

-¿Cómo les fue con la 'pop up' del año pasado en la Marina y qué aprendieron de este modelo efímero?

-Nos encantó la experiencia. Vendimos mucho y muy bien. Pero, además, fue una oportunidad única de tener un público bastante diverso e internacional. Cuando fuimos a poner las prendas en la tienda no sabíamos bien qué tipo de público esperar, por eso fue muy curioso descubrir lo variado que resultó a todos los niveles. Vendimos desde piezas únicas de desfile hasta ropa interior de la colección, todo. Fue muy ilustrador para nosotros.

-¿Les habrá servido entonces para establecerse entre una clientela más internacional?

-En Sardá tenemos una experiencia internacional desde que en los 80 empezamos a exportar y a tener sociedades en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, el setenta por ciento de las personas que visitaron la pop up de Ibiza no conocían la marca. Y, además, era un público objetivo directo. Fue una ocasión única porque ya estaban en modo playa. Espero que lo podamos repetir pronto.

"Existen pocos sitios como Ibiza, en el que hay un 'samplig' de gente tan diverso"

-¿Para diseñar este bikini en específico, así como el resto de la colección crucero, aprovecharon lo aprendido a partir de esa experiencia?

-En la colección siguiente siempre aprendes de la anterior; quieras que no, aplicas los resultados y lo que has vivido en lo anterior. Pero en Ibiza hemos visto que no hay un cliente único. Hay muchas Ibizas. Hablo a un nivel de poder adquisitivo alto, que es el tipo de cliente que venía a la Marina, pero descubrimos que entre ellos no hay dos iguales: hay el grupo que viene de fiesta, otros que son más mayores y tienen casa en la isla o tienen el barco allí, hay gente de Barcelona al igual que turistas de todo el mundo. Existen pocos sitios en el mundo donde puedas tener un sampling de gente tan diverso.

-Es curioso que su fuerte sea resultar atractivos para un público tan variado, cuando cada vez más las marcas se centran en estudiar y definir a su consumidor.

-Nosotros hacemos una colección que tenemos que vender de Nueva York a Rusia, donde en principio los gustos son muy diferentes. Pero, al final, descubres que hay gente a la que le gusta lo mismo. Desde los 90, cuando ya las colecciones eran muy internacionales, inventamos una manera de adaptarnos a Nueva York y a Moscú: teníamos accesorios de quita y pon, de manera que podías costumizar la prenda, o hacíamos ediciones limitadas dentro de las propias colecciones.

-Es el caso de este bikini.

-Veo Ushuaïa como un lugar que representa la fiesta, la diversión, el extremo: por eso es la pieza más especial de la colección, que para ellos sube un escalón más. Por otra parte, en este modelo hemos dado mucha importancia al aspecto artesanal, lo hecho con cariño y a mano, como son las trenzas y los abalorios montados a manos.

-La calidad y la innovación son dos de sus prioridades, ¿cómo trabajan para seguir innovando a nivel de tejidos?

-Todos nuestros proveedores son europeos y trabajamos con los mejores (normalmente colaboran también con firmas de alta costura). Su máxima es también la calidad y la innovación, por eso nos apoyamos mucho en ellos, que son quienes pueden innovar a nivel de fibras. Por ejemplo, ahora hay mucho movimiento con las fibras naturales y recicladas. También trabajamos con Lycra Xtra Life. Son cosas que no se notan a primera vista, pero cuando te compras la prenda y la llevas te das cuenta de que te sienta mejor y dura más porque es más resistente al cloro y a las cremas solares.

"Para mí es muy importante la ecología, tanto como la ética moral de las prendas"

-Otro de los retos a los que se enfrenta la industria es el ser respetuosos del medio ambiente. ¿Ha pensado Andrés Sardá en resaltar su compromiso en esta línea?

-Tendríamos que hacerlo porque para mí es muy importante la ecología, tanto como la ética moral. Es decir, debemos pensar que por cada prenda que compremos todo el que haya trabajado en ella tiene que cobrar. La prenda ha de ser ética también en ese sentido. Creo, además, que no podemos llenar el mundo de basura. Y no hablo solo de ropa. La moda low cost acaba haciendo nuestra vida low cost.