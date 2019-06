Saúl Craviotto, el señor del agua... y de la 'tableta'

Saúl Craviotto, el piragüista olímpico ganador de la segunda edición de MasterChef Celebrity, ocupa la portada de la revista Men’s Health de julio. "Gracias a mi participación en MasterChef mucha gente a la que no le gustaba el deporte o el piragüismo en concreto, ha conocido el mío, y estoy superorgulloso de todo lo que haya podido aportar", reconoce en la entrevista que incluye este número.

Bautizado en la publicación como 'el señor del agua', Craviotto desvela en un amplio reportaje los secretos de cómo ser deportista de élite, chef de la cocina televisiva y padre a la vez: "Hay que mantener el equilibrio. No se pueden potenciar los aspectos físico y mental y descuidar el social. Ese equilibrio es lo que me ha enseñado el deporte", explica. El medallista olímpico afincado en Gijón se postula como abanderado del equipo español en las próximas Olimpiadas de Tokio. "Sí, algo he escuchado", opina sobre su posible designación para esta labor, "pero darle vueltas ahora es una presión más. Yo tengo que clasificar y entrenar por y para mi país, para sacar medallas para España. Si al final soy yo, seré el deportista más feliz".

Al publicar la portada en su perfil de redes, el deportista ha recibido comentarios de toda clase, principalmente halagos, como el de la actriz y ex compañera suya en Masterchef: "Saúl, por Dios, eso para repartir en casa", ha comentado divertida.