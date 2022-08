La separación entre Rocío Carrasco y Gloria Camila

“Se enterará ahora”, con esta contundencia ha dado inicio el penúltimo episodio de la docuserie En el nombre de Rocío, en palabras de su propia protagonista. La hija de Rocío Jurado se refiere así a la relación que mantiene con su hermana, Gloria Camila, y los motivos que le llevaron a distanciarse de ella. Para comenzar, la colaboradora ha colmado de halagos a Gloria Camila, describiéndola como una joven “lista, inteligente y zalamera”. Ha sido una de las emisiones más emotivas para Carrasco, la cual no ha podido evitar emocionarse en numerosos tramos del capítulo.

La hija mayor de la más grande ha explicado que en la peor época de su vida, ya tratada en el primer documental, es cuando el último marido de su madre, Ortega Cano, padre de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, se pone en contacto con ella: “A mí desgraciadamente me ocurre lo que me ocurre en julio y, antes de las navidades, recibo una llamada de José Ortega Cano. Es una llamada de auxilio, de ‘échame una mano”. En esta conversación el diestro pide ayuda a Rocío para que lo ayude por la difícil etapa de la adolescencia de Gloria Camila. De hecho, esta fase su propia hermana la ha comparado a su propia situación pasada con Antonio David, salvando las distancias.

Tal y como describe la hija de la artista, Rocío toma cartas en el asunto y mantiene una conversación telefónica con su hermana en muy buenos términos, tanto que la respuesta de Gloria Camila es la siguiente: “Vale, hermana. Te voy a hacer caso”. No obstante, José Ortega Cano cambia de parecer y decide llamar a Rocío de nuevo: “Empieza a decirme que quién me creo yo para decirle a su hija cómo tiene que comportarse. Que no soy su madre Me descoloco y empiezo a preguntarme por dónde me viene esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Y se me empieza a inundar la cabeza de todo lo que yo tenía y vivido un mes antes. Me desbordo y me quito de en medio”.

Cabe recordar que es en estos momentos cuando tuvo lugar la famosa discusión con su por entonces marido Antonio David, la cual acabaría en un intento de suicidio por parte de Rocío meses después. Es entonces cuando Rocío no puede seguir en medio de este conflicto: “La pelota se le habrá ido haciendo mayor y se le habrá ido intoxicando de una manera que todo eso da lugar a que ella tenga la actitud y tenga las reacciones que ha tenido en mi contra. Yo no podía ni hacerme cargo de mí. Quería que aquello se resolviese de forma favorable, pero me encuentro que me dan otra hostia que no me vi por dónde me venía. Por eso decido desaparecer y no saber nada de nadie. La cabeza bajo tierra”.

Al mismo tiempo, Carrasco ha desvelado que es muy posible que su hermana ni siquiera conociera su situación en ese momento: “Mi hermana no creo que supiera que yo me encontraba así. Supongo que se enterará ahora, si no se ha enterado en Rocío, contar la verdad para seguir viva”.