La lengua de Shakira en la 'Super Bowl'

Shakira se convirtió en uno de los centros de atención durante el espectáculo musical del descanso de la Super Bowl, y no sólo por su actuación junto a Jennifer López, sino también por un significativo gesto que se ha vuelto viral y objeto de burla en las redes sociales. La cantante colombiana sacó la lengua de una forma peculiar y emitió por un momento un sonido raro, por lo que de inmediato se prestó a memes de todo tipo.

Algunos fans de la artista aseguran que mover la lengua de la forma que Shakira lo hizo fue un homenaje a un evento denominado Son de Negro, típico del carnaval de Barranquilla, su ciudad natal. En él, a través de movimientos corporales y faciales exagerados, se recuerda la manera en la que los esclavos negros de Colombia se burlaban de los colonizadores blancos.

Para los que no sepan #Shakira homenejeando a la comparsa del "son de negro" del #CarnavalDeBarranquilla #SuperBowl Que no fue una simple sacada lengua, fue un homenaje a esta comparsa! #sondenegro https://t.co/XZuGclO6ez pic.twitter.com/iqFJIOr7HT — Edwin Mendivil Barceló (@vizualdatos) February 3, 2020

En cambio, otros afirman que el gesto tiene un sentido árabe debido a la ascendencia libanesa por parte del padre de Shakira. Así, indican que el gesto y el sonido, llamado zaghrouta, se practica durante algunas celebraciones o fiestas árabes para expresar felicidad.

Shakira es mitad arabe, y este sonidose llama "Zaghrouta" que es básicamente un sonido durante una celebración o fiesta como bodas, cumpleaños, graduaciones, etc. Lo aclaro porque varios creen que se estaba burlando de el camarógrafo. pic.twitter.com/K0riXnSgdf — Mei. (@detrasdelAlba) February 3, 2020

Aunque la artista aún no ha dado ninguna explicación sobre su particular gesticulación, las redes siguen celebrando la interpretación de la colombiana en uno de los más célebres espectáculos a nivel internacional. Entre todos los memes de su particular homenaje, ha triunfado el montaje de la cantante, que celebró su 43 cumpleaños durante la Super Bowl, con una cabra que también saca la lengua.