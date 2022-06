Shakira y Piqué, juntos pero separados

Ya lo dijo Shakira en el escueto comunicado que envió a los medios el sábado para confirmar su separación de Gerard Piqué: sus hijos son su "máxima prioridad". De ahí que, a pesar de la palpable tensión entre la ya ex pareja, ambos coincidieron en el auditorio de República Checa donde su primogénito, Milan, jugaba un partido de béisbol. Según testigos del reencuentro -que literalmente no se produjo, pues no se dirigieron la palabra-, Shakira y Piqué se sentaron separados; ella, en primera fila, él en un lateral en las filas superiores. A pesar de que el momento familiar no es ni de lejos el más deseable, la cantante y el futbolista están intentando hacer todo lo posible por mantener el contacto y la armonía por el bien de sus niños.

El siito web Mamarazzis ha dado detalles sobre este viaje, y puntualiza que "están pasando el fin de semana juntos. No como pareja, sino como padres y en familia. Su relación de amistad no pasa por su mejor momento, pero la mantienen por el bien y la felicidad de sus hijos".Según dicha web, Piqué seguirá de vacaciones y viviendo en su apartamento de soltero cuando regrese a Barcelona, y Shakira de momento volverá también a España, donde estos complicados días la acompañan sus padres. Además, su hermana Lucy también ha llegado desde Colombia para acompañarla.