Shakira colaboró el pasado junio con el grupo Black Eyed Peas interpretando la canción Girl Like Me. A pesar de que ya han transcurrido casi seis meses del lanzamiento del tema, el vídeo estaba pendiente y finalmente se pudo estrenar el pasado día 4. Desde entonces, con su atuendo ochentero y su divertida coreografía, el videoclip se ha convertido en viral (con más de 28 millones de reproducciones), y más que eso: los usuarios de Tik Tok han hecho del baile de Shakira un reto viral llamado #ShakiraChallenge.

En el vídeo, la cantante vuelve a bailar después de su presentación en febrero en la SuperBowl, e incluso imita el famoso moonwalk de Michael Jackson.

El baile que realiza la artista no ha pasado desapercibido para los aficionados a la danza de la red social, que a diario inundan la plataforma con vídeos en los que imitan los pasos hasta con ropa parecida a la que luce Shakira.

La barranquillera luce un look retro ochentero, con un top rojo, un short negro con tirantes, zapatillas blancas y medias negras. Sus seguidores hacen lo posible por replicar el atuendo de Shakira y las bailarinas para que su reto sea el más parecido al original.

Es tanta la popularidad del baile de Girl Like Me que los vídeos más populares de Tik Tok ya están publicados en otras redes sociales y, como resulta evidente, ya los ha visto Shakira, quien incluso ha publicado alguno de ellos en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Lo más curioso de los fanáticos de Shakira en Tik Tok es que, aunque no se puede certificar, gracias al reto #ShakiraChallenge, en las últimas horas la colombiana no solo generó millones de vistas en YouTube, sino que llegó a los diez millones de seguidores en su cuenta de la red de vídeos cortos. En Instagram también tiene más de 69 millones de seguidores.

Además, es posible también visualizar un tutorial para aprender los pasos poco a poco y que la coreografía nos salga lo más similar a la de Shakira, quien por cierto se lo pasó muy bien durante la grabación del vídeo.

"No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y la respuesta a Girl Like Me, más de lo que podía desear!! Los quiero!!", ha afirmado la cantante a través de las redes.