Sharon Stone eclipsa a las famosas españolas en Madrid

El madrileño palacio de Santoña se vistió de gala la noche del martes para acoger la tercera edición de los premios Bazaar Actitud 43, una cita organizada por Harper's Bazaar, la revista de moda más antigua del mundo, y Licor 43 para reconocer la actitud y el talento de personalidades nacionales e internacionales.

Sharon Stone, galardonada por una carrera plagada de éxitos, fue una de las premiadas de la noche que disfrutó arropada por su hijo mayor, Roan Joseph, pero no fue la única. Rossy de Palma, Jon Kortajarena, Vanesa Lorenzo, Paco Arango, Veronica Etro y David Gandy fueron otros de los premiados en una gran velada con mucha moda y actitud positiva. También asistieron como invitados Fran Rivera con Lourdes Montes, Rosanna Zanetti, Sandra Gago y Mar Saura, entre otros.

Aunque hayan pasado más de veinte años de su famoso cruce de piernas en Instinto Básico, Sharon Stone sigue siendo una de las mujeres más admiradas y así lo ha demostrado durante su estancia en Madrid, donde la estadounidense ha acaparado todos los fotos luciendo un traje total black con maxi volante blanco. Se trataba de un diseño de Stephane Roland, que combinó con zapatos de Roger Vivier. Porque para Stone, "la moda es como la arquitectura: tiene que tener contrastes".

Cercana y sonriente, la actriz recogió el galardón 'Actitud Icono Internacional' de manos del torero José María Manzanares. Y es que si hay alguien que puede definirse como un icono internacional esa es Sharon Stone, aunque no sea ella misma la que se adjudique tal etiqueta, puesto que según reconoce: "no me considero un icono, pero estoy agradecida de que otros lo hagan por mi". Una trayectoria cinematográfica de más de 40 años a sus espaldas, más de cuatro décadas en las que ha sido catalogada como un icono sexual por su papel en el thriller erótico Instinto Básico, ha sido nominada al Oscar una vez , ha ganado un Globo de Oro y ha destapado una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Pero no solo el cine ha protagonizado la vida de la actriz, sino que, durante toda su carrera, ha sido portada de más de 300 revista de moda, fue nombrada por la revista People como una de las 50 personas más bellas del mundo e incluso ha escrito varias biografías sobre su vida. Pese a que el Palacio de Santoña estuvo abarrotado de famosos, Stone eclipsó a las celebrities españolas en el photocall acaparando todos los flashes, y la admiración.

"Me voy a quedar unos pocos días en Madrid, porque me encanta España y aprender nuevos idiomas", reconoció la estrella. La actriz, que se declara "fan del arte español", ha aprovechado su viaje a la capital no solo para asistir a esta cita, sino que a través de su cuenta de Instagram ha dejado patente esta "admiración" compartiendo instantáneas en diferentes galerías de arte madrileñas.