¿Qué ha sido de María Isabel, dos décadas después de su victoria en Eurovisión Junior?

Desde pequeña María Isabel tenía claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo. Con apenas 9 años se proclamó ganadora en el Festival Eurovisión Junior de 2004 representando a España con el icónico tema Antes muerta que sencilla. La vida de la joven onubense daba un giro radical en una edad muy temprana y difícil de gestionar.

Antes muerta que sencilla lanzaba hacia el estrellato a una joven nacida en Ayamonte con mucho arte y desparpajo. Con el álbum ¡No me toques las palmas, que me conozco! se bautizaba en el panorama musical. La pequeña artista convirtió su canción en un himno pegadizo que sonaba en todas las fiestas y verbenas.

Dos imágenes en las que se aprecian el impactante cambio físico de María Isabel. / REDES SOCIALES

María Isabel saboreaba las mieles del éxito y entraba de lleno en todos los hogares del país. Hasta llegó a debutar en el cine en la cinta Ángeles S.A. (2007). No obstante, el camino al éxito suele estar acompañado de obstáculos y la transición a la edad adulta no fue un proceso fácil de digerir para la artista andaluza.

En 2016, 12 años más tarde de su conquista en Eurovisión Junior, quiso representar a España en el certamen con la canción La vida es solo una. En esta ocasión, no pudo conseguir el objetivo, aunque siguió ligada a la música sin decantarse por un rumbo concreto.

Cinco años más tarde, llegaba un punto de inflexión en su trayectoria musical. María Isabel decidía frenar en seco para cuidar de su salud mental. En ese espacio de tiempo su vida sufrió cambios importantes a nivel personal. Tras anunciar su embarazo, en febrero de 2023 daba la bienvenida al mundo a su hija Daliana.

Ahora, ya recuperada de sus problemas de salud mental, la artista vuelve a asomar la cabeza, pero el éxito no forma parte de sus prioridades. El año pasado, con motivo del vigésimo aniversario de Antes muerta que sencilla, la cantante regresaba al panorama musical con nuevos singles. Todo ello, sin olvidarse de su familia y de cuidar la salud mental para no volver a recaer en el ostracismo. Este año ha viajado por toda la geografía nacional con su Tour 2025 en el que ha recibido el cariño de su gente por toda España.

María Isabel no se olvida de sus orígenes y está muy orgullosa de la canción que le catapultó hacia el éxito: Antes muerta que sencilla. Precisamente, hace unos años agradecía todo el apoyo que recibió durante la mejor época de su vida. “Gracias por tanto y por todo. Siempre diré que fue la mejor época de mi vida, que tuve una gran suerte en vivir millones de momentos increíbles y que vosotros lo vivieran conmigo fue todavía mejor”, escribía.