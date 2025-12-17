Así ha sido el último accidente de Nacho Vidal en un aparcamiento

Nacho Vidal ha protagonizado un nuevo accidente en Valencia. El actor de cine para adultos sigue degradando su imagen pública con hechos lamentables que se van sumando a su historial delictivo. En esta ocasión, Nacho Vidal ha sufrido un accidente con el coche tras romper la barrera del aparcamiento del mercado de Russafa. Presuntamente, los hechos se han producido bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Por ello, el Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia ha condenado al actor por cometer un delito contra la seguridad vial y otro de daños con el atenuante de confesión y reparación del daño, según ha informado el diario Las Provincias.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la mañana cuando Nacho Vidal y su acompañante se disponían a abandonar el parking. El actor no fue capaz de ejecutar el pago para levantar la barrera del estacionamiento, por lo que optó por romper la valla con su vehículo para salir del aparcamiento. Los desperfectos causados por dicha maniobra ascienden a 1.193,72 euros.

En su declaración, Nacho Vidal ha admitido que “estaba excesivamente borracho y bajo los efectos de las drogas”. Él mismo reconocía que no estaba apto para conducir. Pese al atenuante, el actor tendrá que hacer frente a una multa de 2.160 euros y no podrá conducir vehículos a motor durante un año y un día.

Este no es el primer incidente de circulación que protagoniza Nacho Vidal. El valenciano fue investigado hace un año por haber conducido drogado por la A7 y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y drogas. Finalmente, fue trasladado a un hospital donde sí pudieron llevar a cabo las pruebas pertinentes.