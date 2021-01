Las redes se ríen de Soraya llorando por sus árboles

La borrasca Filomena está causando estragos por donde pasa. Si no que se lo digan a Soraya Arnelas, quien ha tenido que retirar un vídeo de su Instagram en el que aparece llorando por los árboles arrancados de su jardín, por las burlas y críticas que ha recibido de internautas.

En el post de la polémica, la cantante aparece llorando a lágrima viva por los árboles que se han partido debido al peso de la nieve y el hielo. "Estos son mis pequeños supervivientes del jardín. Cuando los miro son como una mami y un pequeño. Ayer me peleé con la nieve para sacarlos porque estaban enterrados y rotos (...) Llamadme loca, pero me importan los árboles y lo que me rodea (...) Es mi alegría de vivir! Lo necesito en mi vida! Es VITAL!"

Soraya llorando por que los árboles "sufren" / Soraya yendo a ver como matan a un toro en una plazaEn fin. 🤡 pic.twitter.com/Nu19y8ELMi — James Blossom (@_james_blossom) January 10, 2021

Su llanto, más que un efecto concienciador, lo que ha provocado en las redes son comentarios sobre su "exagerada reacción". "... el botox y todas esas cosas q se meten por litros, se les va al cerebro", ha comentado otro usuario riéndose de la artista.