Soraya Arnelas: "Perdí frescura por exigirme demasiado, pero he sabido reconducir mi camino"

Soraya ya no es la chica de Operación Triunfo. O sí. La madurez musical le ha llegado casi a la vez que la vital tras convertirse en madre de Manuela, su hija de tres años. Con ella todo se ha relativizado, y también Soraya no duda en mostrarse tal y como es, cercana y con carácter. Sin miedo al qué dirán y tras publicar varios discos de música electrónica, la cantante abraza ahora un género mucho más pop y melódico y, para esta nueva etapa, ha decidido contar con un gran artista latino, Jon Secada, junto al que interpreta su primer single, Por si no vuelves, disponible ya en plataformas digitales.

-¿Cómo surgió la idea de colaborar con Jon (Secada)?

-David Santiesteban y yo escribimos este tema expresamente para él, no podía cantarlo conmigo nadie más. Imagínate qué honor trabajar con un artistazo tan reconocido como él. Él quería volver a España y de la mano de un artista español, alguien que encajase con su estilo. Y yo justamente estoy experimentando un cambio profesional ahora, bajando revoluciones y alejándome de la música de baile para adentrarme en la melódica. Lo sorprendente fue la generosidad de Jon: él conoció mi carrera y mi proyecto, y le encantó el tema Por si no vuelves. No hizo falta nada más, decidimos grabarlo. En febrero viajé a Miami y ahora acabamos de lanzarlo.

-Jon, Soraya está encantada con esta colaboración. ¿Su sensación es la misma?

-Jon Secada: Absolutamente. Me encanta la voz de Soraya, su carrera en España a pesar de su juventud está muy consolidada. Por mi parte, me apetecía volver a España, así que se puede decir que coincidimos en el momento preciso.

-¿Cómo se planificó el encuentro?

-Yo no entiendo la música mediante planes. No soy de las que hacen previsiones para ganar seguidores ni cosas así. Cuando hago un trabajo solo quiero disfrutar del proyecto y compartirlo con quien entienda la música del mismo modo que yo. Parece algo lógico, pero no lo es: sólo me apetece cantar con alguien que cante bien. Le confieso, además, que alguna vez he querido hacer duetos con artistas españoles y no ha salido bien al final.

-¿Le importan lo que dicen de usted en las redes sociales, o prefiere pasar de ellas?

-Me importan lo justo. Las leo cuando hacen críticas constructivas, pero el insulto porque sí es algo que no entiendo y del que paso de largo. La inmediatez de la música es fantástica gracias a ellas, pero también hay que saber hacer un uso responsable de ellas.

-¿Por qué este giro hacia la música melódica en su nuevo trabajo?

-Aunque para gran parte del público siempre seré la chica que salió de OT, he crecido y ya estoy cerca de los 40. Esto ha hecho que tenga unas necesidades vitales y cuando escribí esta canción con David Santiesteban, los dos echamos la vista atrás, a historias personales que hemos vivido y de eso va la letra de Por si no vuelves: un contigo ni sin ti, desde la pérdida de alguien que jamás volverá físicamente a quien ha rehecho su vida. La esperanza y la desesperanza reales y a la vez.

-¿Qué tenemos que esperar de 'Luces y sombras', su nuevo disco?

-Luces y sombras es en un 95 por ciento un álbum dedicado, muy autobiográfico. Hay canciones para mi pareja, una nana para mi hija, el tema Kill me de tu amor para mi padre... En él he sacado una parte de mí muy enterrada, una niña llena de ilusión.

-Su propia evolución artística le ha llevado también a componer

-Ha habido una evolución natural, sí, como persona y como artista. He sentido la necesidad de contar historias personales y compartirlas con mis fans y conmigo misma. Como una terapia. Este nuevo álbum, Luces y sombras, es una mirada al espejo en el que me he encontrado con mis alegrías y mis miserias. Y eso llega con la madurez.

-Usted fue la única concursante que parece que entró a OT 1 con las cosas claras porque, quizás, ya trabajaba como azafata de vuelo y era su oportunidad para dedicarse a lo que realmente le gustaba: la música

-Bueno, muchos de mis compañeros venían de tocar en orquestas, de hacer sus actuaciones... también era la más ajena a la industria discográfica, no tenía ni idea de cómo iba esto. Cuando me metí de lleno en esto, a luchar y defender mi música, a buscar mi sitio, con el tiempo me di cuenta que había perdido cualidades tan valiosas como la espontaneidad. Me he exigido demasiado, quise ser muy profesional y llegué a perder la frescura. Afortunadamente supe reconducir mi camino y reencontrarme con la niña que siempre fui.

-La desaparición de Camilo Sesto es prueba de ello. Quizás murió sin saber lo que la gente apreciaba su música

-Cierto. Espero que donde esté haya podido ver las muestras de cariño tan grandes y esté muy contento porque a pesar de que cierto sector de la música se mofó de él en los últimos años, hay mucha otra gente que lo respeta y sabe el gran artista que nunca dejó de ser.