La heroica actuación de Octavi Pujades y su reencuentro con la persona a la que salvó la vida

En ocasiones la vida nos pone en situaciones límite donde la toma decisiones resulta crucial para sobrevivir. En una de esas situaciones se vio envuelto el actor Octavi Pujades, al que muchos recordarán por su paso por exitosas series como Al salir de clase, Los Serrano, Un paso adelante o La que se avecina. El destino quiso que el intérprete fuera una de las dos personas que salvaron la vida a un motorista que había chocado contra una autocaravana en el centro de Barcelona. Este hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre, pero hasta hace unos días no hemos conocido la heroica actuación del actor catalán.

Esta entrañable historia de supervivencia se ha conocido gracias al motorista que se puso en contacto con Anna, la novia de Octavi, para comunicarle que quería conocer al actor en persona para agradecerle todo lo que hizo para salvarle la vida.

“Buenas tardes Anna, soy José María Pujol. El pasado 24 de septiembre tuve un accidente en moto donde choque contra una autocaravana. Se me seccionó la carótida y parte del nervio accesorio espinal. También me rompí la clavícula. La guardia urbana me comentó que Octavi Pujades fue de los primeros en asistirme junto con otro médico que pasaba por la zona y que lograron frenarme la hemorragia. Me gustaría poder contactar con él para poder darle las gracias por haberme salvado la vida y para que me cuente algunos detalles de ese día. Pues apenas recuerdo como fue. Muchas gracias”, le escribió a la actriz y novia de Octavi.

Unos meses después ha tenido el lugar el ansiado reencuentro entre Octavi Pujades y José María Pujol, el motorista accidentado. “Octavi, al escuchar el estruendo del impacto, bajo corriendo a la Diagonal y se encontró que había una autocaravana, una moto destrozada y luego yo, en el suelo, muy aturdido, desangrándome”, ha relatado Pujol.

El motorista ha ofrecido más detalles de la heroica actuación de Octavi. “Preguntó si alguien tenía algo con lo que poder frenar la hemorragia y un adolescente que estaba en la zona ofreció rápidamente su sudadera. Octavi presionó fuertemente el corte en el cuello con la sudadera para frenar la hemorragia y ganar el máximo de tiempo. Si él no hubiera estado en el momento indicado y en el lugar indicado, probablemente yo no estaría aquí. Gracias de corazón Octavi”, ha destacado.

Mientras tanto, Octavi ha asegurado que el terrible suceso aún persiste en su mente desde el pasado 24 de septiembre. “No había día en que no me preguntara qué había sido de él; cada día que pasaba por la Diagonal y veía la sombra de la mancha de sangre en el asfalto”, ha explicado en sus redes sociales.

El encuentro, esperado por ambas partes, ha sido muy especial y emotivo. “Hoy nos hemos conocido, nos hemos abrazado, y hemos brindado por las segundas oportunidades y lo que realmente importa. Larga vida, José María. Te la mereces”, ha expresado el actor.