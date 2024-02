La sorprendente noche de sexo de Pamela Anderson con un octogenario

Pamela Anderson ha sido un icono de la sensualidad durante varias décadas. El Daily Star ha desvelado algunos detalles de sus memorias y uno de ellos llama enormemente la atención. La modelo, con apenas 20 años, mantuvo un tórrido encuentro sexual con un octogenario. Pamela guarda un magnífico recuerdo de aquella experiencia, definiéndolo como una de las experiencias sensuales que más le ha impactado a lo largo de su vida.

“Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Ese hombre me cambió y nunca lo he olvidado”, ha expresado sobre la noche de sexo y pasión que tuvo en Buenos Aires (Argentina).

La actriz estuvo toda la noche bailando antes de mantener el encuentro sexual con el hombre de avanzada edad. “Era un hombre verdadero, me hizo sentir lo que nunca había sentido”, ha rememorado.

Hace poco Pamela recordaba su paso por Los vigilantes de la playa, la serie que le otorgó la popularidad. Según su testimonio, sus pechos tuvieron un papel fundamental en su éxito televisivo. “No sé si era buena actriz, no sabía lo que hacía. El director nos decía: ‘Fingid que es real. ¡Acción!’ Si una escena no funcionaba decían: ‘Más gaviotas, y alguien lanzaba galletas’. Siempre digo que fueron mis tetas las que tuvieron una carrera, yo simplemente iba en el pack. Salvo el tinte, las tetas y los zapatos, soy de verdad”, ha comentado.