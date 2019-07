Aitana Ocaña ha sorprendido con su última decisión. La cantante ha revelado que se niega a cantar una de las canciones de su disco Spoiler en sus conciertos. ¿El motivo? El título del tema: El Trece. Resulta extraño que se niegue a cantar una canción propia en sus espectáculos. A través de Twitter se lo ha explicado a sus seguidores. Ha asegurado que la canción le encanta pero que le da “mal augurio” cantarla, y que por eso ha tomado esta decisión temporal. La concursante de OT no es la única artista que tiene algunas manías o rituales a la hora de subirse al escenario. Hacemos un repaso por otros doce artistas que forman parte del grupo de los más supersticiosos.

Selena Gómez

La cantante tiene una manía antes de llevar a cabo sus conciertos. Se toma un par de cucharadas de aceite de oliva. La joven asegura que lo hace porque es bueno para la voz. Pero esto además de algo que hace por su bien se ha convertido en un ritual. No es capaz de subir al escenario sin haberse bebido el aceite.

Enrique Iglesias

Es uno de los cantantes más supersticiosos. Uno de los rituales que lleva a cabo antes de comenzar sus conciertos es jugar al billar. Asegura que con una partida libera tensiones y consigue salir al escenario con más energía.

Lady Gaga

En más de una ocasión la cantante ha hecho referencia a una superstición muy curiosa que está relacionada con la vida sexual. Asegura que solo hace el amor con personas que cuidan de ella. De esta forma recibe buenas energías.

Thalía

Uno de los rituales de la cantante consiste en estar rodeada de cuarzo. Según ella tener alrededor piedras de este material es lo que hace que se sienta bien por dentro y por fuera.

Alejandro Sanz

El cantante asegura que no es muy supersticioso, pero antes de subir al escenario se santigua siete veces y el dibuja una cruz en el suelo.

Jennifer López

La artista necesita que su camerino esté pintado de blanco para concentrarse antes de actuar y que así todo salga perfecto.

Marc Márquez

Entre los deportistas también hay muchos supersticiosos. El piloto de MotoGP ha revelado que su única superstición es la de llevar calzoncillos rojos durante las carreras.

Ariana Grande

Comer chocolate antes de subir al escenario es la forma en la que la cantante intenta atraer a la buena suerte.

Jennifer Aniston

A la actriz le da miedo volar y para sentirse más cómoda en el avión lo que hace es entrar en él con el pie derecho.

Juanes

El cantante nunca pasa por debajo de una escalera porque piensa que le trae mala suerte. Si hace falta dar una vuelta enorme con tal de evitarla, él la da sin dudarlo.

Madonna

En el hotel en el que se aloje la cantante no pueden faltar las rosas blancas. Para ella es el mayor símbolo de buen augurio y sin él no es capaz de continuar con sus giras.

David Beckham

El ex futbolista tiene una manía muy curiosa. En su nevera no puede haber más de tres alimentos iguales y si los hay no duda en sacarlos porque le trae mala suerte.