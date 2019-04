En la presente edición de Supervivientes que arrancó el jueves hay mucho más de lo que hablar que Isabel Pantoja. Y que mirar. Aunque es uno de los concursantes menos conocidos, Albert Álvarez es un ex tronista de Mujeres, hombres y viceversa que promete dar muchas alegrías en Honduras, al menos a la vista. Su atractivo es innegable desde luego.

Rubio, ojos azules y unos marcados abdominales son sus señas de identidad que ya causaron furor cuando estuvo participando en el dating show de Cuatro. Además, Albert se considera una persona humilde y honrada que lucha por lo que quiere hasta que lo consigue. Es deportista de salto de pértiga y, además, modelo. También ejerció como quiromasajista hasta que en mayo de 2017 desembarcó en MHYV para buscar novia.

Albert y Marta Granero tuvieron un par de citas y ambos decidieron abandonar el programa juntos quince días después de conocerse. Meses después, Albert se convirtió en el nuevo tronista. Salió del programa enamorado y con pareja, pero tras seis meses siendo inseparables y mostrando su día a día en las redes sociales, la pareja cortó su relación radicalmente.

Él mismo se define en su cuenta de Instagram como "ese niño que montaba en bicicleta por el pueblo despreocupado por todo, nacido y criado en el seno de una familia humilde y trabajadora, ese niño que no se cansaba de saltar y correr, ese niño que consiguió que de mayor su trabajo fuera hacer lo mismo que de pequeñito... saltar y correr. Mamá, papá, gracias por enseñarme que no soy más que nadie pero tampoco menos que nadie, gracias por enseñarme que nacer rico es posible sin tener dinero, y sobre todo gracias por apoyarme en cada una de mis decisiones! Quizá me paso de sentimental, pero así soy yo, cansado de ver como la vida de los demás es perfecta pero solo por Internet me atrevo a decir que no todo ha sido color de rosa, que hay mañanas que olvido quien soy, pero hoy no es uno de esos días, hoy es el día que más claro se quien soy, SOY YO MISMO !!"

Como no podía ser de otra manera, el cuerpo de este joven provocará que suban las temperaturas no sólo en Honduras sino también a través del televisor. En Instagram comparte también con sus seguidores cómo se cuida para lucir un tipazo que no tiene ningún desperdicio. Un fichaje tan cachas sería una lástima que no deparara alguna trama amorosa en la isla.

El catalán está preparado desde luego para darlo todo en Honduras. Asegura estar abierto al amor y tener una capacidad pulmonar "increíble", razón por la que se considera uno de los participantes "mejor preparados" de esta edición. A lo largo del reality tendrá tiempo de demostrarlo.