La tercera gala de Supervivientes 2021 ha deparado un comentado descuido y una grata sorpresa para la vista de los espectadores que, por otro lado, puede verse en cualquier playa. Lara Sajén ha enseñado un pecho al salir del agua en una de la pruebas de recompensa.

Tanto fue el esfuerzo en el juego que hicieron nada más empezar la gala que, al salir corriendo del mar al terminar la prueba, ni siquiera se percató de que se le había bajado el bikini y ¡se le había salido un pecho! Por este motivo, sus compañeros y Lara Álvarez, presentadora en Honduras, no tardaron en gritarle para avisarla de su pequeño descuido "Se le ha salido entera", comentó uno de los supervivientes, entre risas. "¿Que se le ha salido un pecho? ¿A quién?", se escuchaba a otro concursante, que recibía como respuesta "a Lara". "Es que tienen vida propia", concluyeron. Un momentazo que, por supuesto, no ha pasado inadvertido para los tuiteros.

La teta de Lara ha tenido mas interes que todo el concurso de Albalá, es que- #SVGala3 pic.twitter.com/KKqqOyrhnM — Jorge (@whatever_004) April 22, 2021

Todas hemos vivido el momento teta fuera al salir del agua. Lara no estás sola #SVGala3 pic.twitter.com/H7QDL0cwGx — Bicheando (@lidia95960340) April 22, 2021

Los descuidos en Supervivientes ya son un clásico del programa. Desde Yola Berrocal hasta Miriam Sánchez, muchas son las concursantes del reality más extremo de la televisión a las que la parte de arriba del bikini o el bañador les ha jugado una mala pasada, y han acabado enseñando sus atributos en directo.

Por otro lado, Alexia Rivas ha desenmascarado a Agustín Bravo en plena gala en directo. Alexia ha acusado al presentador de no hacer nada: "Vamos a tumbarnos, no vamos a dar contenido". "También dijo 'los tres presentadores de este programa no me llegan ni a la suela de los zapatos'", añadió. Unas palabras que el presentador no entendió para nada debido a la buena relación que se pensaba que tenía con la ex reportera de Socialité. "Se pone el traje del presentador que fue y llega aquí y pone buena cara", explicó Alexia.

"Hay una confabulación, yo con ellas no me llevo, intento no tener ninguna relación. Alexia y Lara se retroalimentan, yo estoy tranquilo", respondió Agustín Bravo a Jorge Javier Vázquez, quien además, manifestó: "Antes eran compañeras y ahora contrincantes. Voy a intentar comunicarme lo menos posible con ellas". "Me parece muy cínico que sepas que has dicho algo y lo niegues delante de toda España", concluyó Alexia, muy dolida con su compañero del Barco Encallado.

Y otra discusión. La amistad entre Marta López y Tom Brusse ha llegado a su fin tras un fuerte enfrentamiento, el enésimo. Tras varios encontronazos durante los directos, los ya ex amigos han marcado una clara distancia, ya que en ninguno de los casos les convence la actitud y el concurso que están llevando el uno para el otro. Y es que, lejos de ser un apoyo, se han convertido en claros enemigos.

"A un amigo no le dejas mal delante de todo el mundo. Lo coges a otro lado y le explicas lo que no te haya gustado. Su actitud conmigo, el día a día, no me gusta. La gente falsa no me gusta", comentaba con dolor Tom a Gianmarco.

Hablando ya del concurso, éste se ha cobrado una nueva víctima. El bailaor Antonio Canales ha sido eliminado en la nominación contra Tom, Melyssa y Alejandro. Canales abandona así la Palapa, y se convierte en el nuevo compañero de Lola, la primera expulsada en Playa Destierro, con quien tuvo un emotivo y divertido encuentro en su nuevo hogar. Un fuerte abrazo y mucha emoción marcaron el momento.

El nuevo expulsado de la Isla del Pirata Morgan se tomó con humor su marcha. "Muchas gracias por esta experiencia que he vivido. Me siento muy feliz. Vuelvo con un tipín y quiero dedicarle esto a mi gente y mi familia. Gracias por irme ya a mi casa y gracias a mi amigo José Manuel que me está cuidando desde el cielo. Viva Sevilla, viva Triana, viva Andalucía", afirmó.