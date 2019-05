Violeta y Fabio protagonizaron el martes una de las noches con más pasión en la isla hondureña de Supervivientes 2019. Lo cierto es que el amor que sienten el uno y el otro, aunque algunos no lo entiendan, ha dado lugar a la culminación máxima de este sentimiento. A pesar de que los dos concursantes puedan haber tenido sus más y sus menos esta semana porque el argentino no comprende el carácter infantil que a veces tiene ella, parece que han aclarado ya todas las diferencias bajo la luz de la luna.

Todo ocurrió con motivo de la celebración del cumpleaños del argentino, que empezó siendo una celebración romántica, con entrega de anillo incluida por parte de Fabio a Violeta. Pero la cosa pronto pasó a mayores.

Desde que comenzó la gala del martes por la noche, la cabecera del programa avisaba con imágenes qué era lo que había pasado entre Fabio y Violeta. Si en Gran Hermano cuando dos concursantes consuman su amor bajo las sábanas se le llamó edredoning, en Supervivientes fue una noche de sexo explícito sobre una esterilla. O lo viene a ser esterilloning. En su cabaña, ya entrada la noche, la pareja decidió dar rienda suelta a su pasión y mantener relaciones sexuales completas sin importarles que la lucecita roja de las cámaras del programa estuviera encendida, señal de que se estaba grabando todo.

Violeta confesó en el programa que está enamorada del concursante y que había visto en Fabio cosas que no había visto antes en ningún hombre. De hecho, durante su encuentro intercambiaron algunos "te quiero". Lo cierto es que el argentino no ha hecho ninguna declaración tan profunda como las de la ex tronista, pero los espectadores han podido ver que están muy bien juntos y mantienen una muy buena sintonía. "No lo vamos a olvidar nunca", aseguraron tras su momento de pasión.

Todos somos este cangrejito, al escuchar los gemidos de la Violeta. #TierraDeNadie5 pic.twitter.com/SO4e6HlBge — Juanma Rodríguez (@xjuaanma) 28 de mayo de 2019

La tórrida escena generó numerosos comentarios en las redes sociales y numerosas bromas, en las que el principal protagonista fue un cangrejo que lo observó todo.