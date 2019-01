El hijo de Enrique y Meghan nacerá a finales de abril

Los duques de Sussex han estrenado este año su agenda conjunto con una visita a Birkenhead, una villa del condado inglés de Merseyside. Mientras hablaba con el público, Meghan ha confesado la fecha aproximada del alumbramiento de su primer hijo con el príncipe Enrique: en abril. "Estoy de seis meses y salgo de cuentas a finales de abril", ha confesado la duquesa. La feliz pareja también ha contado que de momento no saben si es niño o niña, pues no quieren conocer el sexo del bebé. Como muchos padres, los duques prefiere no saberlo y esperar al alumbramiento para así mantener la intriga. Una niña con la que la princesa conversó durante su visita de ayer lo confirmó: "Me ha dicho que no saben si es niño o niña", relató la pequeña Kitty Dudley, de nueve años, a los medios.La presencia de los duques generó gran expectación y minutos antes de su llegada, eran muchos los curiosos que se agolpaban en los aledaños de Hamilton Square, en el centro de la villa, para mostrarles su cariño. Esta vez, Meghan eligió un colorido estilismo, saliéndose de los tonos neutros y oscuros que tanto le gustan. La duquesa sorprendió con un abrigo rojo de grandes solapas de Sentaler, uno de sus cortes favoritos, a juego con sus zapatos de tacón y un vestido morado de Babaton para Aritzia, con el que presumió de embarazo. Como es habitual en sus apariciones, Meghan tuvo gestos de lo más maternales y acarició con ternura su barriguita en varias ocasiones durante la visita.