Enrique y Meghan: hay vida tras el 'Megxit'

2020 ha sido un año de cambios profundos para el príncipe Enrique y Meghan Markle. La renuncia de sus obligaciones reales, oficializada en el pasado mes de marzo, les ha permitido emprender una nueva vida. La decisión provocó grietas en la realeza británica que tuvieron que ser atajadas por la reina Isabel II en la cumbre de Sandringham.

Los duques de Sussex se instalaron en un primer momento en Canadá, para luego fijar su residencia en una mansión de Santa Bárbara (California). Disney ofrecería el primer trabajo a Meghan. La primera de muchas ofertas de trabajo, en un año en el los hemos visto comprometidos con las causas sociales, materializado en la fundación de la entidad sin ánimo de lucro, Archiewell, en un claro guiño a su hijo Archie.

Para la historia quedará el día en el que el hijo menor del príncipe Carlos rompió su silencio tras el Megxit. "Quiero que escuchen mi verdad. La decisión que hemos tomado de dar un paso atrás no ha sido a la ligera. Han sido muchos meses de conversaciones, tras muchos años de retos. Y sé que no siempre lo hemos hecho bien, pero llegados a este punto no había otra opción", declaró en una cena benéfica.

Una de sus últimas apariciones como royals fue la entrega de los premios Endeavour. Enrique y Meghan reaparecieron en plan estelar, acaparando todas las miradas y mostrando una enorme complicidad. Su despedida oficial sería el Día de la Commonwealth. Allí se reencontraron con el resto de la familia. Meghan deslumbró vestida de verde en el último acto público junto con el núcleo duro de la familia real británica.

El príncipe Enrique y su mujer producirán contenidos para Netflix y Spotify

Los duques de Sussex han mantenido alejado de los focos a su hijo Archie. Las veces que ha sido retratado se pueden contar con los dedos de una mano. No obstante, compartieron un vídeo de su primer cumpleaños, en el que se le veía junto a su madre leyendo un cuento.

Otra de las grandes sorpresas llegaría con el contrato firmado con Netflix y Spotify. "Crearemos contenido que informe, pero que también de esperanza. Como padres recientes, hacer una programación familiar que inspire es importante para nosotros", comentaron. También producirán y presentarán programas en Spotify, decantando de esta manera su carrera profesional por el mundo audiovisual.