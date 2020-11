Tras la baja de Kiko Rivera en la tercera entrega del especial Cantora, la herencia envenenada, Telecinco ha encontrado sustituta en Sylvia Pantoja, prima de Isabel con la que lleva dos décadas sin hablarse.

Si el primer invitado fue Kiko Rivera, quien reveló multitud de información sorprendente sobre su madre, y el pasado viernes fue Teresa Rivera, hermana de Paquirri, ahora es alguien con el apellido Pantoja quien se sentará en plató.

La cantante y actriz está más de actualidad que nunca tras expresar su opinión en redes sobre el coronavirus, dejando claro que está en contra de la vacuna, con la que van a cometer un "genocidio" orquestado según ella por Bill Gates.

Pandemias aparte, la ex concursante de Tu cara me suena 1 e Isabel se enemistaron a raíz de Chiquetete, quien le pidió a Sylvia que se fuera con él de corista y ella no lo dudó, a pesar de que estaba preparándose para dar el salto a la música de la mano de la tonadillera. Fue a partir de 2010 cuando la primísima empezó a dar titulares de lo más duros. "Ella va por la vida como una diva y yo soy una artista corriente. Cada una tiene lo que se busca en esta vida", confesó en un programa de televisión.

La noche de este viernes llegará al plató de Telecinco para relevar a Kiko Rivera, quien debido a la muerte de su suegro ha preferido no aparecer en televisión de momento.