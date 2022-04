Tamara Falcó defiende a su novio, Iñigo Onieva, tras 'reventar' la exclusiva de la boda

Tras lograr esquivar a la prensa durante la exclusiva boda de su primo Álvaro Falcó e Isabelle Junot, Tamara Falcó ha reaparecido en público este miércoles para la presentación de la primera colección de su firma TFP de la mano de Pedro del Hierro. Con la simpatía y la naturalidad que le caracteriza, la hija de Isabel Preysler no ha esquivado las preguntas de los periodistas acerca de la metedura de pata de su novio, Iñigo Onieva, al publicar fotos de la boda de su primo, Álvaro Falcó, en redes sociales, empañando la exclusiva pactada con una revista del corazón.

"Él no sabe mucho lo de las exclusivas, evidentemente no lo hizo con ninguna mala intención y creo que no lo sabía. Yo sé que recibió un mensaje de mi primo pero todo esto es nuevo para él y ni si quiera entendió", ha contado Tamara.

La marquesa de Griñón incluso ha confesado que no avisó a su pareja de que no se podían publicar fotos ni vídeos sobre el enlace: "Hay muchas cosas detrás que para mí resultan totalmente normales pero para él no tanto". Además, Tamara ha aclarado que ni Álvaro Falcó ni Isabelle Junot se "enfadaron" por este desliz de Onieva.

Feliz de que su pareja haya encajado a la perfección en su familia, la chef no descarta una boda futura con Íñigo: "De una boda sale otra, quién sabe", comentó entre risas.

Cansada de las especulaciones que se están haciendo sobre su pareja y los rumores de infidelidad que rodean al empresario, Falcó deja claro que "jamás he sentido una falta de respeto hacia mí. Es algo a lo que ya estamos acostumbrados, no deja de ser dañino porque es injusto pero, a día de hoy, no se ha visto nada". Y añade que nunca le pediría que cambie su actitud por las críticas: "Es una persona súper alegre y no voy a limitarle porque haya personas criticándole, creo que sería injusto por mi parte".