Su próxima participación en MasterChef Celebrity tiene a Tamara Falcó completamente volcado en su nueva faceta de cocinera. No se sabe si por esta implicación o por otro motivo, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha decidido poner punto y final a su relación con Iván Miranda Álvarez-Pickman, el biólogo suizo de 41 años con el que salía. Tan sólo tres meses han sido suficientes para que Tamara se de cuenta de que este chico de buena familia y posición acomodada no es el idóneo para adaptarse a su estilo de vida. Llevaba varias semanas pensándolo y finalmente ambos han decidido tomar caminos separados.

Ver esta publicación en Instagram Happy ❤️ @fashiontrustarabia Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 29 Mar, 2019 a las 7:43 PDT

Hacía años que Tamara no hablaba de novios y esta vez había sido ella misma la que se decidió a contarlo a los cuatro vientos: estaba ilusionada porque tenía un nuevo amor. Lo hizo compartiendo una imagen en Instagram de la ya ex pareja en Doha, adonde habían viajado para acudir a una cena de gala por motivos de trabajo. Sonriente, en la foto se veía a la hija del marqués de Griñón con un joven alto, apuesto y tan sonriente como ella. El ya ex es novio de Falcó había aparecido antes en algunas imágenes con la socialité, pero vivía completamente alejado del mundillo mediático. Lo que más le atrajo a Tamara de él fueron sus principios (ella reveló que era "muy religioso", como ella) y su educación, algo que parece que no ha sido suficiente para retenerla.

La historia de Iván y Tamara no ha durado mucho, pero en el plano laboral ella está a punto de entrar en las cocinas de MasterChef, para lo que se ha preparado a conciencia dando clases con el chef Paco Roncero.