Tamara Falcó sigue sin quedarse embarazada y cierra la puerta a la adopción

Tamara Falcó se encomienda a la fe en su deseo ferviente de quedarse embarazada y formar una familia junto a su marido, Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón ha hablado con los medios en la presentación del libro Cuando conocía al Dios Amor, de Ana Finat, la hermana de su íntima amiga Casilda Finat. Al ser preguntada por las dificultades que está encontrando para ser madre ha señalado que será lo que Dios quiera.

“Lo estoy llevando con mucha paz, confiando en Dios. Si es que sí es porque es mi camino, si es que no es que también es mi camino. Yo estoy haciendo todo lo posible y si tiene que ser será. Nunca se sabe”, ha declarado.

La celebrity, que cumple 43 años el próximo 20 de noviembre, ha contado una anécdota sobre la edad y el hecho de quedarse embarazada. “La gente se ríe de mí cuando cuento que Santa Isabel se quedó embarazada a los 70 años. Entonces su marido, que era como un sacerdote de la época, se rio. Cuando apareció el ángel, se quedó mudo. No creo que sea el único camino para ser feliz”, ha contado.

La colaboradora de El Hormiguero ha descartado recurrir a la adopción sino consigue ser madre biológica. “Ahora mismo no estoy en ese punto. Yo cumplo ahora 43 y la edad límite es 40, pero no lo he investigado, porque me lo dijo alguien, así que ni siquiera sé si esa es una opción”, ha explicado.

Por último, la hija de Isabel Preysler se ha emocionado al hablar de las terribles consecuencias de la DANA. Íñigo está ayudando en Valencia junto a unos amigos. “Ellos han ido con una ONG y se han encontrado unos pueblos totalmente devastados. Es terrible lo que hace el agua. Lo que están haciendo es centrarse en abrir caminos y por lo menos están aportando su granito de arena. Las imágenes que me ha mandado Íñigo son devastadoras, son como la de una guerra”, ha aclarado.