C. Tangana protagoniza una portada histórica

C. Tangana continúa acumulando hitos en su carrera profesional. Entre polémicas y tantos se ha apuntado otro punto. El cantante protagoniza la portada del número de octubre de la revista Harper’s Bazaar, convirtiéndose en el primer hombre en solitario en hacerlo.

El nuevo número de la publicación está dedicado a la música y lo han bautizado como una edición de coleccionista. El Madrileño ocupa dos portadas: una de plano medio en la que viste un abrigo de pelo azul de Prada, y una segunda en blanco y negro, en la que luce un abrigo hasta el suelo de corte recto de Max Mara. En el reportaje interior, el artista se viste con las tendencias de otoño de las colecciones de mujer de las pasarelas internacionales.

"C. Tangana se despoja de complejos y prejuicios, no solamente para redefinir el sonido latino, sino también la diversidad en la moda”, explica Harper’s Bazaar sobre lo que se encontrarán los lectores en las páginas de la revista.

Estas fotos son la última asociación del cantante con la industria de la moda, pero no la única. Este mismo mes, Tangana lanzó un colección de ropa en colaboración con la firma Bershka con más de una decena de prendas y accesorios tanto para hombre como para mujer. Los diseños del trapero generaron una avalancha de comentarios en redes sociales, donde muchos compararon las prendas de la marca de Inditex con los armarios de los personajes Fermín Trujillo (La que se avecina) o Mauricio Colmenero (Aída).

En abril, el artista lanzó su propia marca de ropa, Late Checkout, junto a su estilista Alex Turrión. Los precios son bastante más elevados que los de Bershka y el propio cantante se encargó de posar como modelo para la colección, e incluso estrenó algunas de las prendas en el videoclip de su tema titulado Me maten. "Saboreo el cambio, me siento a gusto saliendo de mi zona de confort", sostiene el músico acerca de sus últimos proyectos en el sector de la moda.

Este verano, Tangana ha sido noticia por la imagen que publicó en sus redes sociales para promocionar su single Yate, junto a varias mujeres en bikini en un barco. En la imagen aparecían actrices como Ester Expósito e Hiba Abouk rodeando al cantante en poses que para muchos eran hipersexualizadas, motivo por el que el trapero recibió un alud de críticas que lo acusaban de cosificar a las mujeres.

Él mismo respondió a estas acusaciones alegando que se trata de un producto de marketing. C. Tangana ha contado en varias entrevistas que se define como “macho” y que este tipo de estrategias lo utiliza para deconstruir el prototipo de masculinidad.

"Lo que más me ha dolido fundamentalmente es que se haya tardado tanto. Durante la primera semana nadie habló de quienes eran esas chicas. Creo que el mensaje es incongruente y todo el mundo ignora que todas esas personas están allí por su propia voluntad, que todas esas personas tienen una carrera de éxitos importante, que hacerme yo la foto con ellas era más importante que ellas se la hicieran conmigo", ha hablado al respecto en su entrevista con Harper’s Bazaar.

El reportaje habla del hombre que ha roto los esquemas de la industria musical en castellano y lo dibuja como alguien sin complejos ni prejuicios. No solo en lo musical, también lo social. La revista lo pone como ejemplo de diversidad, la cual se refleja a través de una sesión fotográfica en la que podemos ver a Tangana enfundado en ropa de mujer.

"He tenido que luchar contra muchos tópicos, como que la música urbana no es de calidad"

Durante la charla, el artista habla con claridad de los prejuicios que ha tenido que combatir a lo largo de su trayectoria. En primer lugar ese que dice que la música urbana no es de calidad. Un tópico que, a golpe de canciones, el artista ha sabido derrumbar. “La gente espera cosas de ti y uno no va por la vida preparado para hacer lo que no le apetece. Uno sale de casa sin acordarse de eso, y a veces te cae en la cara…”, declara.

Por otra parte, Antón Álvarez Alfaro –que es el nombre real de C. Tangana– habla sobre lo que realmente le atrae a la hora de crear: “Lo que más me inspira es la creatividad de otras personas, muchas situaciones de la vida que nos pasan a todos, pasarlo bien, pasarlo mal, hasta la inestabilidad emocional me inspira”. También explica el momento personal en el que se encuentra actualmente: “De hace tres años hacia acá creo que estoy más tranquilo, más estable emocionalmente, confiando en el futuro”.

