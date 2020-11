La 'guerra' de Toñi Salazar con su ex marido

Toñi Salazar, integrante de las Azúcar Moreno, ha confirmado el duro enfrentamiento que mantiene con su ex marido, Pedro Rilo, su pareja durante más de dos décadas y que también trabajó como su manager. Lo ha hecho en el programa Viva la vida, donde ha confesado entre lágrimas que se siente traicionada.

La cantante tiene una casa en Marbella que está valorada en un millón de euros, y Pedro se la ha quitado pese a haber acordado verbalmente entre ellos que el inmueble estaría a nombre de él pero que era propiedad de ella. "Se ha portado como un cerdo, es una mala persona, te he querido como nadie. He trabajado mucho y no tengo nada. No es justo lo que está haciendo conmigo", contó en directo. "El otro día, dos coches de policía me rodearon como si yo fuera una delincuente, y eso no se puede hacer con alguien que te ha dado la vida. Es muy listo y no hablo más porque me puede joder", añadió.

Su ex, por su parte, la ha denunciado por robo, coacciones y amenazas, y asegura tener miedo de encontrarse con ella.

Además, Toñi reveló que Pedro también quiso meter al hijo de la artista en prisión: "Tú eres un hijo... de tu madre. Esa casa la he pagado yo con mi trabajo y lo voy a demostrar aunque sea lo último que haga en mi vida. No te vas a ir de rositas. Puedes sacar cosas mías pero yo también de ti. Tengo miedo. Son muchos años callada y no puedo hablar más pero si se me va la olla me importa una... que me demande... pero yo digo quién eres tú", concluyó muy enfadada.