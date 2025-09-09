La traición de Beéle a Isabella Ladera: filtra un vídeo íntimo de su expareja

Conmoción en la música latinoamericana tras conocerse la filtración de un vídeo íntimo de Isabella Ladera y Beéle. La modelo venezolana ha denunciado la incómoda situación a través de un comunicado que ha compartido en las redes sociales. La maniquí se siente traicionada por el que había sido su pareja.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese vídeo solo estaba en dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, ha comenzado diciendo.

Isabella ha criticado duramente a Beéle, ya que considera que ha ido sin piedad a por ella. “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, ha manifestado.

La modelo asegura haber recibido un juicio social por las imágenes filtradas por su expareja. “Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odios y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, ha añadido.

Isabella ha lanzado un mensaje de empoderamiento en uno de los momentos más complicados de su vida. “A pesar de todo, no permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, ha resaltado.

La maniquí ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el artista colombiano, sobre el que carga toda la culpa. “Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos. Mi valor no se define por un vídeo, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, ha zanjado.