La 'trastada' de Omar Montes en el cine

Omar Montes vuelve a hacer de las suyas. El cantante y sus amigos han estado en el cine para hacer cualquier cosa menos ver la película. La actitud de Omar Montes y su pandilla han desesperado a todos los presentes en la sala que acudían con ganas de ver la película y disfrutar de una jornada de cine. Al parecer, el cantante y sus amigos se comportaron de manera irrespetuosa con el resto de espectadores. El público se quejaba del ruido que hacían, así como de los diferentes comportamientos que dificultaban el visionado de la cinta.

Según ha contado el programa Socialité, los espectadores acabaron desesperados con las malas formas de Omar Montes. El artista y su gente no paraban de generar ruido, se tiraban pedos y contaban chistes de mal gusto en alusión a la raza y a la sexualidad de los diferentes personajes que aparecían en la película. Alberto Frigenti, hermano de Miguel Frigenti, corroboraba los hechos para el espacio de Telecinco. “Hemos terminado hasta los cojones. Ha habido resoplidos durante toda la película”, aclaraba.

El propio Omar Montes publicó en Instagram diversos vídeos de la movida jornada de cine. En uno de ellos aparecía gritando “espartanos, ¿cuál es vuestro oficio?”, mientras se escucha a una mujer rogando silencio. Según la versión de un testigo, Omar Montes llegó a tirar el cubo de palomitas encima de uno de sus amigos, molestando a los espectadores que se encontraban cerca.

María Patiño, presentadora de Socialité, no se ha podido morder la lengua y ha criticado la actitud del artista. “Ahora entiendo perfectamente por qué has aceptado cantar en Catar. Y, por cierto, primitivos no es lo mismo que ser primates. A ver si lo entendéis y sabéis diferenciarlo”, dijo en el transcurso del programa.