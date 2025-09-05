El trastorno del sueño que altera el descanso de Ester Expósito

Ester Expósito ha sido la última invitada de la semana en el nuevo curso de El Hormiguero. La actriz madrileña ha promocionado su nueva película, El talento, en su visita al programa conducido por Pablo Motos, donde ha sorprendido a todos con un problema de salud que arrastra desde hace tiempo. La intérprete ha confesado que sufre parálisis del sueño, un trastorno que le genera episodios de angustia y ansiedad.

La actriz ha revelado que su cuerpo durante la noche se duerme antes que su mente. “Es horrible, le pasa a mucha gente. Estoy bastante rayada con eso así que un día fui a la neuróloga y me lo explicó. Es algo así como que el sistema locomotor se duerme antes que el nervioso. Tu cuerpo está dormido, pero tu cerebro todavía no. Entonces, el cerebro piensa que te estás muriendo y te manda señales y ruidos para que te despiertes. Y claro, en ese momento, como estás medio consciente puedes oírlo, incluso abrir los ojos. Yo escucho campanas o golpes muy fuertes”, ha explicado.

Expósito ha reconocido que lo pasa muy mal porque se trata de unos segundos muy angustiosos. “El cuerpo todavía no lo puedo mover porque está dormido. Tardas unos segundos en que se despierte también el sistema locomotor, se pasa fatal y se hace eterno. Tiene que ver mucho con el estrés. Ya no me pasa tanto, pero hubo un tiempo en el que me pasaba varias veces seguidas hasta dormirme”, ha detallado.

En una entrevista para la revista Elle, la actriz que se dio a conocer en la serie Élite, reconocía que padecía episodios de ansiedad. “Sufrí mucha ansiedad, mi adolescencia fue muy complicada, y esa ansiedad, con la pandemia y la presión de la fama, se disparó. Estoy medicándome desde hace un tiempo, y también hago terapia. Cuanto más te trabajas por dentro, mejor te ves por fuera. Cada vez me veo mejor, lo estoy consiguiendo”, aseguraba en la citada publicación.