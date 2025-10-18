"Dos tumores con bastante mala pinta”, un duro varapalo para Anita Williams

Anita Williams ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una mala noticia que afecta a su salud. Tras realizarse unas pruebas médicas, la exconcursante de Supervivientes ha explicado que le han encontrado “dos tumores que tienen bastante mala pinta” y por los que se han encendido todas las alarmas. A la espera de someterse a más pruebas, la influencer ha querido compartir un mensaje a través de las redes sociales.

“He estado leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupéis más de la cuenta. Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores… Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia, estoy esperando los resultados, por eso es que no tengo ganas de haceros vídeos ni crearos contenido”, ha comenzado diciendo.

Este contratiempo de salud ha coincidido con una fiesta que tenía prevista para celebrar su 28 cumpleaños. Finalmente, Anita ha preferido seguir adelante con la celebración. “No me encuentro bien, pero lo celebraré porque la vida son dos días. Espero que se quede en un susto”, ha comentado.

La expareja de Montoya pretende desahogarse de lo acontecido en las últimas horas con una fiesta en la que estará arropada por sus amistades. “Voy a hacer cosas que me entretengan, con mi gente”, ha confirmado.

Por último, Anita ha aprovechado la ocasión para darle un consejo a todos sus seguidores. “Quiero deciros que vayáis al médico, porque yo soy una persona que odia los hospitales y que no voy a no ser que esté sintiendo que me muero o que me duela mucho, y a veces pues si te duele algo es que tu cuerpo te está hablando y hay que ir porque luego pasan estas cosas”, ha finalizado.