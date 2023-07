La última entrevista de Kiko Rivera antes de entrar en el hospital

Antes de ingresar en el hospital, Kiko Rivera atendió amablemente a Diario de Sevilla para comentarnos cómo había vivido la experiencia de crear un himno para uno de los equipos de la Kings League, el Rayo de Barcelona que preside Spursito. El dj, que acaba de sacar su single Mambo, ha sido sometido hoy a un cateterismo en un hospital sevillano, una intervención que ha culminado con éxito.

-¿Cómo ha surgido lo de componer un himno para la Kings League, concretamente para El Rayo de Barcelona?

-Mi hijo que tiene 10 años es un fanático de la Kings League. Ese hecho me inspira a la hora de querer componer un himno para un equipo.Un poco más tarde veo que el equipo Jijantes saca su himno. Entonces vi una oportunidad y me puse en contacto con Spursito, el presidente de uno de los equipos, el Rayo de Barcelona. A Spurs le pareció una buena idea, pero en un principio me comentó que ya lo tenía apalabrado con otro artista. Pese a ello, nos pusimos las pilas y con la ayuda de mi equipo en menos de 24 horas le mande una demo y le encantó. Estoy muy orgulloso de ver a mi hijo feliz y me da muy buen rollo el tener un himno para un equipo de fútbol.

-¿De qué trata la canción y qué impacto ha tenido en la Kings League?

-Nosotros queríamos que fuese un himno de verdad. La canción trata de los sueños de un chaval que quiere ser futbolista, meter un gol en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou, ser protagonista de la prensa deportiva. De eso trata la canción, de ese sueño hecho realidad. Al final es lo que le ha pasado a Spursito, el presidente del Rayo de Barcelona.

-Ha sido algo sencillo, ya que usted es un gran aficionado al fútbol…

-Soy un gran aficionado al fútbol de toda la vida. Para mí es un honor, ya que no he podido ser futbolista he podido aportar mi granito de arena musicalmente hablando.

-¿Qué nos puede adelantar de su nuevo single, Mambo?

-Con Mambo vuelve el Kiko Rivera más fiestero. Me di a conocer con mi primera canción hace 12 años, Quítate el top, que es un tema muy de fiesta, alegre… Luego me enfoqué en una música más lenta y romántica. Con el paso de los años me he quedado encasillado en ese estilo, que me encanta, pero sentía que la gente no lo disfrutaba tanto como Quítate el top. Mambo sale con el objetivo de darle una vuelta de tuerca a mi carrera musical. A la gente le va a encantar, estoy seguro de que van a vivir buenos momentos de fiesta, alegrías y bailes.

-¿Cómo tiene la agenda de conciertos y actuaciones para este verano?

-Gracias a Dios no me puedo quejar. Está siendo un verano muy bueno, recorriendo casi todos los lugares de España. Con muchas ganas de repartir diversión con mi nuevo single Mambo. Mi objetivo es que la gente disfrute y baile con mis actuaciones. Me dedico a la música, pero particularmente regalando diversión.

-Aparte de la música, ¿en qué otros proyectos está trabajando Kiko Rivera?

-Quiero centrar todas mis energías en la música porque es lo que más me gusta. También estoy metido en las redes sociales, haciendo muchas cosas en TikTok, pero quiere poner toda la atención en la música.

-Estamos acostumbrados a ver una visión suya en televisión que seguro que dista mucho de la realidad. ¿Cómo es Kiko Rivera fuera de las cámaras y en el ámbito familiar?

-Soy un tío campechano, muy familiar y feliz de la vida que llevo. Llevo una vida muy sana a día de hoy, he dejado de fumar. Después del susto que me llevé hace apenas unos meses, la vida me ha dado un tirón de orejas y he tenido que cambiar radicalmente. Me siento mejor y muy orgulloso de mí mismo. Sigo viviendo en el pueblo donde vive mi mujer, sigo comprando el pan donde siempre… Soy un tío muy normal.