La última hora sobre Anabel Pantoja y la investigación del ingreso de su hija en el hospital

El pasado 30 de enero se supo que Anabel Pantoja y David Rodríguez estaban siendo investigados por las lesiones que presentaba Alma cuando tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Unas horas después de que saliera a la luz las investigaciones que se estaban realizando desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la influencer emitía un comunicado para aclarar que se trataba de una acción protocolaria con la que habían colaborado en todo momento, y desmarcándose de algunas informaciones que se habían publicado en medios de comunicación.

La creadora de contenido y su novio, David Rodríguez, están centrados en el cuidado de Alma tras recibir el alta médica. En estos días complicados para la pareja no ha faltado la compañía de los abuelos. Merchi, la madre de Anabel, y los padres de David no han querido despegarse de sus hijos para los que son un apoyo fundamental. En palabras de una fuente cercana a la sobrina de Isabel Pantoja, Merchi es “las manos y los pies de Anabel”. Ellos tienen claro que seguirán en Gran Canaria hasta que se aclare todo lo sucedido.

Anabel y David están intentando recuperar la normalidad tras la tormenta desatada al conocerse el comunicado del juzgado. Precisamente por ello, la creadora de contenido publicaba un vídeo desde la habitación de Alma en el que se apreciaba una proyección de planetas y estrellas, con el que seguramente pretendan dormir y relajar a su hija. “Aquí en nuestro espacio estamos muy bien”, escribía para acompañar la publicación.

No obstante, desde que supo que estaba siendo investigada Anabel no es la misma. Fuentes de su círculo más cercano indican que está muy cansada y que lleva días sin poder conciliar el sueño. “Está agotada. No duerme ni tres horas del tirón”, han destacado. Anabel está completamente destrozada y especialmente sensible, por lo que prefiere mantenerse aislada de todo lo que se está publicando sobre el tema. La pareja desea que todo este runrún pase cuanto antes y puedan disfrutar de su hija sin ningún tipo de obstáculo.