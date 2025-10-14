Los últimos movimientos de La Oreja de Van Gogh y el regreso inminente de Amaia Montero

Hace justo un año, Leire Martínez anunciaba su salida de La Oreja de Van Gogh después de permanecer durante 17 años como vocalista de la banda. La inesperada salida de Leire Martínez generó un clima de tensión entre la cantante y el resto de componentes del grupo donostiarra. En el comunicado oficial se hablaba de “diferentes maneras de vivir el grupo”, pero más tarde se supo que Leire no había firmado dicho texto. La artista dejaba entrever que su marcha no había sido de manera voluntaria ni amistosa, tal y como se dijo en un primer momento.

Los seguidores de Leire se volcaron con ella para mostrarle su apoyo en unos meses difíciles y convulsos. Una buena parte de sus fans dirigieron sus críticas hacia el resto de la banda, a los que tacharon de tratarla como una “sustituta” de Amaia Montero. Por su parte, Leire confesaba que hubiera preferido comunicar la noticia de otra forma, pero las diferencias con sus compañeros convirtieron la situación en algo insostenible.

Al mismo tiempo, comenzaban a florecer los rumores de un hipotético regreso de Amaia Montero, unas sospechas que cobraron más fuerza tras su reaparición en el concierto de Karol G y algunas publicaciones en las redes sociales. El resto de miembros de la banda optaron por adoptar un perfil bajo, sin hacer declaraciones y con una presencia escasa en las redes sociales. Recientemente, Pablo Benegas reconocía en una entrevista que están componiendo nuevas versiones, aunque sin fijar una fecha para su vuelta a los escenarios.

Pues bien, Javi de Hoyos ha publicado en exclusiva que el grupo donostiarra está a punto de anunciar su gira con el regreso de Amaia Montero como vocalista. “Atentos todos los fans de La Oreja de Van Gogh porque tenemos un anuncio que vais a flipar. La banda está a punto de anunciar su inminente gira, que tendrá lugar en primavera de 2026 con Amaia Montero”, ha desvelado. El copresentador de D Corazón en La 1 apuntaba el 12 de octubre como fecha del anuncio. Finalmente, el anuncio del regreso no llegó a producirse, pero sí ha tenido lugar un enigmático movimiento en las redes sociales que abre todo tipo de especulaciones. El perfil en Instagram de La Oreja de Van Gogh ha publicado una página en blanco tras eliminar el comunicado sobre la salida de Leire Martínez. Arriba en la descripción ha añadido una frase que apela a la unión y sentimiento de grupo. “Solo juntos tiene sentido”, un indicio más del inminente regreso de Amaia Montero.

Javi Nieves en Cadena 100 ha asegurado que el regreso de Amaia Montero es un hecho que se confirmará “muy pronto”. Sin embargo, no se tratará de una fiesta completa. Según el periodista musical, Pablo Benegas, guitarrista y uno de los fundadores de la banda, no formará parte de la nueva etapa por “desavenencias dentro del grupo”. Lo que sí es un hecho es la vuelta de Amaia Montero tras abandonar La Oreja de Van Gogh en 2007 para emprender su carrera en solitario.