¿Cómo actuarán Urdangarín y la infanta Cristina a partir de ahora?

La repercusión mediática tras la publicación de unas fotos de Iñaki Urdangarín de la mano de una mujer que no es la infanta Cristina, ha sido mayúscula e incluso ha traspasado nuestras fronteras. Todos los medios se preguntan ahora qué futuro deparará al matrimonio formado por el ex jugador de balonmano y la infanta Cristina después de casi 25 años de unión y cuatro hijos en común.

Este jueves Urdangarín fue a trabajar al bufete de abogados en el que trabaja en Vitoria como asesor desde que obtuvo el tercer grado, Imaz & Asociados. Las cámaras lo captaron a su llegada y a su salida, solo, al igual que a Ainhoa Armentia, la compañera de trabajo con la que aparece en las imágenes publicadas por la revista Lecturas. Al ser preguntado por los periodistas, el ex deportista no desmintió la información y apuntó: "vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y punto, como siempre hemos hecho". "Son cosas que pasan", añadió, reproduciendo exactamente las mismas palabras que pronunció su hijo Pablo el miércoles al ser abordado por la prensa.

El segundo hijo de los ex duques de Palma se ha convertido estos días en inesperado portavoz de la familia y este jueves añadió que no sabía si su madre conocía la noticia: "De eso no estoy seguro. Lo tendremos que hablar en algún momento y lo averiguaremos poco a poco", sostuvo en un tono amable y comprensivo con el trabajo de los periodistas.

La avalancha de medios ha puesto en jaque no sólo a la familia de la infanta Cristina y Urdangarín, también a la de la amiga del ex deportista. Ainhoa Armentia es una abogada y analista contable de 43 años; nacida en Álava, está casada y tiene dos hijos. Laura, su hermana, es monitora deportiva y reconoció públicamente este jueves que lo están "pasando mal", postura que contrasta con la tranquilidad y normalidad que ha intentado transmitir Iñaki Urdangarín, más acostumbrado a lidiar con los medios.

Tal y como desvela la revista ¡Hola!, una fuente cercana a la infanta Cristina habría confirmado que la hija de los Reyes Eméritos por su parte "ya lo sabía", es decir, tenía constancia de la situación, y se encuentra "bien y tranquila", pues "sólo le importan sus hijos". Al margen del revuelo, a Urdangarín y la infanta Cristina se les plantea ahora un dilema a la hora de abordar las circunstancias actuales.