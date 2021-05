Otro varapalo para Ana Obregón: muere su madre

Ana Obregón Navarro, madre de Ana Obregón, ha fallecido en Madrid este sábado a los 95 años poco después de un año de que muriera por cáncer el hijo de la actriz, Aless Lequio.

La madre había estado ingresada en abril y superó una grave crisis cardíaca. Ha dicho adiós rodeada de sus cinco hijos: Ana, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio.

Su matrimonio con el constructor Antonio García Fernández se ha prolongado durante 67 años.

En un reciente post en instagram, Ana Obregón, de 66 años, recibía así a su madre tras la convalecencia: "¡Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona) , sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre papá y tú".

La actriz vuelve a estar destrozada, ante un nuevo drama y con otra pérdida de quien era una de las personas fundamentales en su vida.