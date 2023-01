La venganza de Shakira: su canción en bucle y una bruja mirando hacia la casa de sus suegros

El culebrón entre Shakira y Piqué parece haberse reactivado tras el lanzamiento de la canción de la cantante colombiana con Bizarrap, una canción muy directa en la que se lanzaban importantes acusaciones hacia el exfutbolista.

La canción ha sido un gran éxito para Shakira y una arma que al parecer ha usado contra su exsuegra.

Según algunos y tal y como han compartido algunas cuentas de fans de Shakira, la cantante habría puesto su canción con Bizarrap en bucle, con el volumen bien alto. No solo eso, sino que habría acompañado la sesión musical de una muñeca de una bruja a tamaño real asomada al balcón de su residencia en Barcelona, concretamente de aquel que da a la casa de su vecina: la madre de Piqué.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB